他較看好環球股市表現，預期明年會有6%至7%增長率，主要是疫情受控，以致環球經濟持續反彈。他引述研究指，接種疫苗人士住院比率遠低於未接種人士，加上有口服藥物出現，將會令市場信心持續回復。由於疫情陰霾持續消散，企業盈利持續增長，預計貨幣政策會趨向正常化，多國央行將逐步收水及緩慢加息。

板塊方面，對中概股持中性看法，主要是未見股市有大幅上升動力。相反，投資者可留意受政策支持的行業，當中新能源、電動車及晶片板塊在今年第三季有復蘇跡象。今年初零件短缺、原材料價格上升引致晶片短缺，至現時已看到供應回復、成本有下跌趨勢；同時電動車銷售折扣逐步減少下亦見銷售情況改善，都對行業收入有正面影響。

他看淡內地房地產板塊，因未看到板塊有好轉訊號，即使近期政策改善及內地銀行重新放款，令板塊有短暫反彈，但房地產銷售能否持續上升仍然是未來最大隱憂。政策層面上，中長線以去槓桿及住房不炒為重心，因此房地產相關供應鏈板塊亦相對看淡。

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