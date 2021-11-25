文章指出，在一些行業人士看來，元宇宙為NFT提供更加多元的應用場景，NFT將成為實現虛擬物品數字資產化和流通交易的重要工具。值得注意的是，目前對於NFT、元宇宙概念的炒作已蔓延至上市公司和二級市場。一些蹭熱點、炒概念等行為，也正引起監管部門的警惕。

受消息影響，元宇宙概念A股下跌，佳創視訊（深：300264）跌逾15%、川網傳媒（深：300987）及寶通科技（深：300031）跌逾一成、聯合光電（深：300691）跌12.7%。

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