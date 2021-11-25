官媒點文批評NFT 元宇宙概念A股集體跌
文章日期：2021年11月25日 16:15
全球熱捧「元宇宙」概念，官媒「人民網」今天發表文章《NFT，通往元宇宙，還是走向大騙局？ 》，表示目前國內對於NFT（非同質化代幣）的法律性質、交易方式、監督主體、監督方式等尚未明確，NFT存在炒作、洗錢和金融產品化等風險，對於NFT投資應該保持謹慎態度，警惕「擊鼓傳花」式的金融騙局。
文章指出，在一些行業人士看來，元宇宙為NFT提供更加多元的應用場景，NFT將成為實現虛擬物品數字資產化和流通交易的重要工具。值得注意的是，目前對於NFT、元宇宙概念的炒作已蔓延至上市公司和二級市場。一些蹭熱點、炒概念等行為，也正引起監管部門的警惕。
受消息影響，元宇宙概念A股下跌，佳創視訊（深：300264）跌逾15%、川網傳媒（深：300987）及寶通科技（深：300031）跌逾一成、聯合光電（深：300691）跌12.7%。
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