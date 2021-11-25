阿里騰訊止跌勢 「ATMX」反彈 恒指升54點 成交縮至兩周低
文章日期：2021年11月25日 16:21
中國要求地方政府加快專項債發行以應對經濟下行，加上市場重新審視昨日有關成都成為第一個放寬開發商相關限制城市的消息，扭轉市場對聯儲局偏鷹言論的影響，恒指先跌後回升，是兩周以來首次連升兩日，累計升88點，科指、國指更扭轉跌勢。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）分別終止連跌6日、5日之勢，「ATMX」為貢獻恒指最多的4隻股份，共貢獻86點。不過大市成交跌至逾兩周低。
恒指今早高開14點，早段曾跌最多152點，午後升幅擴大至最多77點，全日高低波幅230點。
恒指收市升54點或0.22%，報24740點，成交金額1086億元，較上日減少20.93%，是11月9日985.74億元成交後最少；國指升14點或0.17%，報8809點。恒生科技指數收報6358點，升1.05%。
藍籌28隻升，27隻下跌，5隻無升跌。海底撈（6862）升3.02%，收報19.08元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升2.73%，收報135.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻45點；新世界發展（0017）跌5.64%，收報32.6元，是跌幅最大的藍籌。比亞迪（1211）跌2.23%，收報306.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。
恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報34.1元，升6.9%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報69.85元，跌2.24%。
恒指仍低於所有主要平均線，科指則高見6370點，曾升穿50天線(6359.44點)，收市重回其下。
北水南下合計淨流入13.12億元，較上日減少34.36%，連續第2日流入，累計流入33.11億元，對上一次連續2日淨流入是11月5日。南水北上合計淨流入11.72億元人民幣，較上日減少50.56%，連續第5日流入，累計流入184.92億元。
午後消息股表現
騰訊（0700）旗下雲業務品牌騰訊雲巴西聖保羅首個數據中心啟用，可用區增至68個。收報477.8元，升1.19%。
百度（9888）旗下雲業務品牌蘿蔔快跑獲商業化服務試點許可，覆蓋北京經開區60平方公里。收報152.4元，升4.46%。
長和（0001）已同意3億美元Partner要約，早前報道指以3億美元出售以色列電信商Partner股權。收報52.2元，跌0.48%。
國泰（0293）計劃大減12月飛香港航班。收報7.05元，跌0.28%。
中教（0839）:料每年新增資本開支3至5億，政策利中職業務發展。收報14.78元，升4.08%。
維他奶（0345）中期盈利大跌95%，內地銷售大跌拖累收入瀉18%，不派息。見52周低17.3元，收報18.4元，升2.22%。
今早及隔晚消息股表現
多國釋放石油儲備後，沙特和俄羅斯擬暫停增產計劃。中石油（0857）收報3.53元，跌1.12%；中海油（0883）收報7.95元，無升跌。
中證監：正與美方解決中概股審計問題，支持華企選擇港為首要上市地。港交所（0388）收報454.8元，升0.4%。
恒大（3333）恒大3億股交叉盤，符配股傳聞，海通持倉減少12億股，中南、金利豐增。昨傳恒大有股東折讓近兩成配股，套現最多6.69億元。據報恒大足球場地皮已被收回準備重新拍賣。收報2.79元，升0.36%。
多間公司公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）收報0.88元，升2.33%。
遠展（0035）、新世界（0017）79億購佳兆業（1638）啟德地皮。遠展收報32.6元，跌5.64%。新世界（0017）收報32.6元，跌5.64%。佳兆業（1638）收報1.15元，升13.86%。
佳兆業（1638）耗28個月償還11億理財產品，今復牌。收報1.15元，升13.86%。
阿里健康（0241）中期轉蝕2.32億，績前股價創兩年低。見52周低7.52元，收報7.78元，跌1.64%。
澳門表示續與阿里巴巴（9988）保持合作。收報135.4元，升2.73%。
財經花生｜帝國科技（0776）推元宇宙遊戲，明年首季上線。創上市新高，見34.7元，收報32.9元，升4.61%。
世華（0685）中期淨虧損大減近9成至51萬美元，出版業務稅前扭虧。收報0.295元，無升跌。
萬華媒體（0426）中期虧損收窄至413萬元，次季扭虧賺6.9萬元。收報0.178元，無升跌。
小鵬汽車（9868）稱明年進軍瑞典丹麥荷蘭，今日股價績後升一成。創上市新高，見217元，收報211.6元，升1.54%。
大家樂（0341）羅德承：加價陷「兩難」不排除下半年或提價一元。收報14.28元，升3.78%。
傳旗下APP將暫停更新，騰訊（0700）：正配合監管升級保護措施。收報477.8元，升1.19%。
香港寬頻（1310）企業IT支援服務FixIT，擴展至大灣區。收報9.87元，無升跌。
惠譽：恐內地「零確診」政策影響澳門博彩業復蘇。
國家嚴打「飯圈」亂象，快手（1024）、抖音:將從多角度規範娛樂明星網上信息。收報97.85元，跌1.86%。
破頂股表現
破頂股包括，小鵬汽車（9868）創上市新高，見217元，收報211.6元，升1.54%；栢能集團（1263）創上市新高，見16.12元，收報16.06元，升4.69%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見16.5元，收報16.42元，升16.45%；易緯集團（3893）創上市新高，見0.93元，收報0.93元，升4.49%；帝國科技（0776）創上市新高，見34.7元，收報32.9元，升4.61%；東方表行集團（0398）創52周高，見5.1元，收報5.08元，升5.61%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.8元，收報7.78元，升1.04%；旺旺（0151）創52周高，見6.4元，收報6.39元，升0.95%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，無升跌；電訊數碼（6033）創52周高，見3.39元，收報3.38元，升0.6%；德祥地產（0199）創52周高，見1.25元，收報1.25元，升3.31%；華寶國際（0336）創52周高，見24.45元，收報23.75元，升3.26%。
破底股方面
破底股包括，百融雲（6608）創上市新低，見10.16元，收報10.68元，升3.49%；聯易融（9959）創上市新低，見5.78元，收報6.02元，跌0.66%；康希諾生物（6185）見52周低149.2元，收報156.9元，升2.55%；李氏大藥廠（0950）見52周低3.3元，收報3.48元，升2.35%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.08元，收報0.08元，無升跌；阿里健康（0241）見52周低7.52元，收報7.78元，跌1.64%；神州控股（0861）見52周低4.03元，收報4.11元，升0.49%；維他奶（0345）見52周低17.3元，收報18.4元，升2.22%；毛記葵涌（1716）見52周低0.54元，收報0.55元，跌1.79%；電視廣播（0511）見52周低4.8元，收報4.86元，跌1.82%；小米（1810）見52周低19.02元，收報19.58元，升1.66%；建行（0939）見52周低5.15元，收報5.17元，跌0.58%；H&H國際（1112）見52周低15.04元，收報15.14元，跌3.07%；原生態牧業（1431）見52周低0.32元，收報0.335元，無升跌；亞洲水泥（0743）見52周低4.94元，收報5.12元，跌1.35%；深圳國際（0152）見52周低8.5元，收報8.84元，跌1.34%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.21元，收報23.21元，無升跌；裕元工業（0551）見52周低14.36元，收報14.66元，跌0.68%。
異動股
上升異動股，包括，易居企業（2048）收報1.87元，升47.24%；映客（3700）收報1.7元，升28.79%；霸王（1338）收報0.118元，升22.92%；華誼騰訊娛樂（0419）收報0.275元，升21.15%；比高（8220）收報0.047元，升20.51%；魯大師（3601）收報2.17元，升18.58%；思考樂教育（1769）收報2.7元，升17.39%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見16.5元，收報16.42元，升16.45%；天立教育（1773）收報2.12元，升15.85%；佳兆業（1638）收報1.15元，升13.86%。
下跌異動股，包括，太睿國際控股（1010）收報4.25元，跌13.09%；北控醫療健康（2389）收報0.091元，跌12.5%；鴻承環保科技（2265）收報0.86元，跌10.42%；喆麗控股（2209）收報1.7元，跌9.57%；太陽國際（8029）收報0.86元，跌9.47%；PLATT NERA（1949）收報0.212元，跌7.83%；南京熊貓電子股份（0553）收報3.81元，跌7.52%；華住集團（1179）收報33.65元，跌7.43%；創勝集團醫藥（6628）收報52.75元，跌7.21%；遊萊互動（2022）收報0.088元，跌6.38%。
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