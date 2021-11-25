恒指今早高開14點，早段曾跌最多152點，午後升幅擴大至最多77點，全日高低波幅230點。

恒指收市升54點或0.22%，報24740點，成交金額1086億元，較上日減少20.93%，是11月9日985.74億元成交後最少；國指升14點或0.17%，報8809點。恒生科技指數收報6358點，升1.05%。

藍籌28隻升，27隻下跌，5隻無升跌。海底撈（6862）升3.02%，收報19.08元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升2.73%，收報135.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻45點；新世界發展（0017）跌5.64%，收報32.6元，是跌幅最大的藍籌。比亞迪（1211）跌2.23%，收報306.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報34.1元，升6.9%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報69.85元，跌2.24%。

恒指仍低於所有主要平均線，科指則高見6370點，曾升穿50天線(6359.44點)，收市重回其下。

北水南下合計淨流入13.12億元，較上日減少34.36%，連續第2日流入，累計流入33.11億元，對上一次連續2日淨流入是11月5日。南水北上合計淨流入11.72億元人民幣，較上日減少50.56%，連續第5日流入，累計流入184.92億元。

午後消息股表現

騰訊（0700）旗下雲業務品牌騰訊雲巴西聖保羅首個數據中心啟用，可用區增至68個。收報477.8元，升1.19%。

百度（9888）旗下雲業務品牌蘿蔔快跑獲商業化服務試點許可，覆蓋北京經開區60平方公里。收報152.4元，升4.46%。

長和（0001）已同意3億美元Partner要約，早前報道指以3億美元出售以色列電信商Partner股權。收報52.2元，跌0.48%。

國泰（0293）計劃大減12月飛香港航班。收報7.05元，跌0.28%。

中教（0839）:料每年新增資本開支3至5億，政策利中職業務發展。收報14.78元，升4.08%。

維他奶（0345）中期盈利大跌95%，內地銷售大跌拖累收入瀉18%，不派息。見52周低17.3元，收報18.4元，升2.22%。

今早及隔晚消息股表現

多國釋放石油儲備後，沙特和俄羅斯擬暫停增產計劃。中石油（0857）收報3.53元，跌1.12%；中海油（0883）收報7.95元，無升跌。

中證監：正與美方解決中概股審計問題，支持華企選擇港為首要上市地。港交所（0388）收報454.8元，升0.4%。

恒大（3333）恒大3億股交叉盤，符配股傳聞，海通持倉減少12億股，中南、金利豐增。昨傳恒大有股東折讓近兩成配股，套現最多6.69億元。據報恒大足球場地皮已被收回準備重新拍賣。收報2.79元，升0.36%。

多間公司公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）收報0.88元，升2.33%。

遠展（0035）、新世界（0017）79億購佳兆業（1638）啟德地皮。遠展收報32.6元，跌5.64%。新世界（0017）收報32.6元，跌5.64%。佳兆業（1638）收報1.15元，升13.86%。

佳兆業（1638）耗28個月償還11億理財產品，今復牌。收報1.15元，升13.86%。

阿里健康（0241）中期轉蝕2.32億，績前股價創兩年低。見52周低7.52元，收報7.78元，跌1.64%。

澳門表示續與阿里巴巴（9988）保持合作。收報135.4元，升2.73%。

財經花生｜帝國科技（0776）推元宇宙遊戲，明年首季上線。創上市新高，見34.7元，收報32.9元，升4.61%。

世華（0685）中期淨虧損大減近9成至51萬美元，出版業務稅前扭虧。收報0.295元，無升跌。

萬華媒體（0426）中期虧損收窄至413萬元，次季扭虧賺6.9萬元。收報0.178元，無升跌。

小鵬汽車（9868）稱明年進軍瑞典丹麥荷蘭，今日股價績後升一成。創上市新高，見217元，收報211.6元，升1.54%。

大家樂（0341）羅德承：加價陷「兩難」不排除下半年或提價一元。收報14.28元，升3.78%。

傳旗下APP將暫停更新，騰訊（0700）：正配合監管升級保護措施。收報477.8元，升1.19%。

香港寬頻（1310）企業IT支援服務FixIT，擴展至大灣區。收報9.87元，無升跌。

惠譽：恐內地「零確診」政策影響澳門博彩業復蘇。

國家嚴打「飯圈」亂象，快手（1024）、抖音:將從多角度規範娛樂明星網上信息。收報97.85元，跌1.86%。

破頂股表現

破頂股包括，小鵬汽車（9868）創上市新高，見217元，收報211.6元，升1.54%；栢能集團（1263）創上市新高，見16.12元，收報16.06元，升4.69%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見16.5元，收報16.42元，升16.45%；易緯集團（3893）創上市新高，見0.93元，收報0.93元，升4.49%；帝國科技（0776）創上市新高，見34.7元，收報32.9元，升4.61%；東方表行集團（0398）創52周高，見5.1元，收報5.08元，升5.61%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.8元，收報7.78元，升1.04%；旺旺（0151）創52周高，見6.4元，收報6.39元，升0.95%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，無升跌；電訊數碼（6033）創52周高，見3.39元，收報3.38元，升0.6%；德祥地產（0199）創52周高，見1.25元，收報1.25元，升3.31%；華寶國際（0336）創52周高，見24.45元，收報23.75元，升3.26%。

破底股方面

破底股包括，百融雲（6608）創上市新低，見10.16元，收報10.68元，升3.49%；聯易融（9959）創上市新低，見5.78元，收報6.02元，跌0.66%；康希諾生物（6185）見52周低149.2元，收報156.9元，升2.55%；李氏大藥廠（0950）見52周低3.3元，收報3.48元，升2.35%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.08元，收報0.08元，無升跌；阿里健康（0241）見52周低7.52元，收報7.78元，跌1.64%；神州控股（0861）見52周低4.03元，收報4.11元，升0.49%；維他奶（0345）見52周低17.3元，收報18.4元，升2.22%；毛記葵涌（1716）見52周低0.54元，收報0.55元，跌1.79%；電視廣播（0511）見52周低4.8元，收報4.86元，跌1.82%；小米（1810）見52周低19.02元，收報19.58元，升1.66%；建行（0939）見52周低5.15元，收報5.17元，跌0.58%；H&H國際（1112）見52周低15.04元，收報15.14元，跌3.07%；原生態牧業（1431）見52周低0.32元，收報0.335元，無升跌；亞洲水泥（0743）見52周低4.94元，收報5.12元，跌1.35%；深圳國際（0152）見52周低8.5元，收報8.84元，跌1.34%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.21元，收報23.21元，無升跌；裕元工業（0551）見52周低14.36元，收報14.66元，跌0.68%。

異動股

上升異動股，包括，易居企業（2048）收報1.87元，升47.24%；映客（3700）收報1.7元，升28.79%；霸王（1338）收報0.118元，升22.92%；華誼騰訊娛樂（0419）收報0.275元，升21.15%；比高（8220）收報0.047元，升20.51%；魯大師（3601）收報2.17元，升18.58%；思考樂教育（1769）收報2.7元，升17.39%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見16.5元，收報16.42元，升16.45%；天立教育（1773）收報2.12元，升15.85%；佳兆業（1638）收報1.15元，升13.86%。

下跌異動股，包括，太睿國際控股（1010）收報4.25元，跌13.09%；北控醫療健康（2389）收報0.091元，跌12.5%；鴻承環保科技（2265）收報0.86元，跌10.42%；喆麗控股（2209）收報1.7元，跌9.57%；太陽國際（8029）收報0.86元，跌9.47%；PLATT NERA（1949）收報0.212元，跌7.83%；南京熊貓電子股份（0553）收報3.81元，跌7.52%；華住集團（1179）收報33.65元，跌7.43%；創勝集團醫藥（6628）收報52.75元，跌7.21%；遊萊互動（2022）收報0.088元，跌6.38%。

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