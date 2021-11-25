首10月商品整體出口貨值按年升26.7%。同時，商品進口貨值升25.5%。首10個月錄得有形貿易逆差3,017億元，相等於商品進口貨值的7.0%。

按年比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升22.7%，輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升21.5%。輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升19.9%）。

主要貨品方面，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增431億元，升30.0%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增99億元，升27.0%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（增89億元，升50.2%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增63億元，升10.1%）。然而，「非金屬礦物製品」的整體出口貨值則錄得跌幅（減7億元，跌4.6%）。

政府發言人表示，隨着全球經濟復蘇，10月份商品出口繼續錄得強勁的按年增幅，儘管比較基數低亦是部分原因。輸往內地、美國和歐盟的出口均明顯增長，輸往其他主要亞洲市場的出口則見不同程度的升幅。2021年首十個月合計，商品貿易總額達82,993億元，較2018年同期的高位超出12.5%。

展望未來，外部需求進一步恢復應會在短期內繼續支持香港的出口表現。然而，許多地方的疫情惡化和供應瓶頸可能會拖慢環球經濟增長。中美關係和地緣政治局勢發展也須繼續關注。政府會密切留意相關情況。

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