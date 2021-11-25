維他奶：下半年全力加強內地復蘇 料下財年重拾增長
文章日期：2021年11月25日 16:43
維他奶（0345）自今年7月，因內部曾發電郵慰問涉及七一刺警案的前員工親屬，遭內地輿論抵制，並一度將其產品下架；受內地業務拖累，集團上半年純利大跌95%。集團主席羅友禮於業績發布會上指，隨着內地產品於9月份起恢復上架，該市場業務按月穩步回升，而集團下半年將主力加強該市場復蘇，預計2022至2023財年有望重拾增長。
維他奶行政總裁陸博濤補充指，早前下架情況對集團只需「短期影響」，有信心集團可恢復過來；加上上半年內地收入整體佔比仍達62%，可見其業務表現強勁，而集團對該市場感到「非常樂觀」。
對於原材料價格上升，陸博濤表示，大豆、糖等原材料價格屬意料之內，並預計未來將繼續增加，而集團已做好相關撥備，故目前未有透過產品加價抵消成本的計劃。
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