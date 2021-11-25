維他奶行政總裁陸博濤補充指，早前下架情況對集團只需「短期影響」，有信心集團可恢復過來；加上上半年內地收入整體佔比仍達62%，可見其業務表現強勁，而集團對該市場感到「非常樂觀」。

對於原材料價格上升，陸博濤表示，大豆、糖等原材料價格屬意料之內，並預計未來將繼續增加，而集團已做好相關撥備，故目前未有透過產品加價抵消成本的計劃。

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