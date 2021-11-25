物流服務商「Lalamove」（內地名稱「貨拉拉」）今年8月曾傳棄美上市，轉軚「回流」本港。雖然公司澄清未有上市計劃，但近月在港密密有搞作。繼上月推出「Lalamove獎賞計劃」後，今天再宣布與本地藝術家合作，為貨車設計新形象。