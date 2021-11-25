Lalamove與本地藝術家合作 設計8架新形象貨車
文章日期：2021年11月25日 16:51
物流服務商「Lalamove」（內地名稱「貨拉拉」）今年8月曾傳棄美上市，轉軚「回流」本港。雖然公司澄清未有上市計劃，但近月在港密密有搞作。繼上月推出「Lalamove獎賞計劃」後，今天再宣布與本地藝術家合作，為貨車設計新形象。
Lalamove表示，適逢成立八周年，公司與四位本地藝術家癲噹、PureHay Art（禧之插畫世界）、Thomas napoleon 及華戈合作，將八架貨車打造成期間限定流動藝術品。Lalamove市場總監關偉賢表示，希望為傳統貨車創作賞心悅目的新形象，為道路注入藝術氣息，增添色彩。
上述貨車將會連續六個月走港九新界，大眾即日至12月15日間，只要影低任何一款貨車，將照片發佈至Instagram並標籤Lalamove，就有機會獲獎。
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