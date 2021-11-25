梁仲賢表示，有活躍的人民幣計價證券，有助推動香港發展離岸人民幣中心和人民幣國際化，亦有助推動股票南向通交易，因為他們不用將人民幣兌為港元。相關研究方向，會是有甚麼方法可提升投資者取態，考慮在港多使用人民幣交易櫃台。港交所在10月推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨，他指增加風險管理工具，有助外資更有信心在港使用北向股票通。

今年內地多個行業，例如房地產、科技、教育企業，受監管政策影響而令股價下跌，中金董事總經理及公司管理委員會成員黃海洲表示，黃海洲認為，監管政策是要解決壟斷、私穩保護等問題，其實問題長久存在，市場過去未有預期內地會推出政策針對這些問題，沒有將這些風險反映有股價，因此監管政策出乎預期出現時，令股價急挫。

黃海洲認為，近期內地有向好的跡象，有助明年市場穩定甚至增長，例如部分房地產和教育股回升，內地推出支持性政策等。此外，他預期中國供應物價上升的風險正在減退，第四季經濟增長穩定，明年亦預期會有5.5%至6%，美國通脹亦預期在第四季末會有所舒緩。他相信中港市場明年表現會好過今年。

記者：歐陽偉昉

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