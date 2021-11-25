該行維持小米今年收入增長28％至31％及明年收入增長10％至13％的預測，當中假設小米明年互聯網服務收入的佔比增長將放緩至15%左右，今年的預測增長則在15％至19％，主要由於國內高端用戶增加，及海外市場廣告收入提升，推動小米互聯網業務。

至於小米的不利因素仍存在，國內數據收集和算法的監管趨緊，或將影響小米將其國內用戶的變現能力，以及中國經濟放緩，對某些行業，如在線教育、遊戲和金融科技的監管可能打擊其廣告需求。

正面展望方面，標普認為，小米未來兩年在中國智能手機銷量份額將進一步鞏固，全球市場份額將會維持在14％至16％，若不計及金融服務，預料小米未來兩年其活躍用戶將每年貢獻11%至16%的互聯網服務收入增長。

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