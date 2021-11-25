別以為只有廠佬才對內地熟悉，較富裕城市的產業早已轉型，多少金融界法律界的中環精英，在疫情前幾乎每個月、甚至每星期也要北上，侍奉各省市的商賈名流，中環人對國情的熟悉程度，甚至比不少「愛國愛港」的立法會議員更高。與內地商人交過手的金融同業，或許都見識過他們與別不同的營商模式：港人做生意，通常由小做起，陸續壯大；但內地人卻愛反其道而行，寧願借貸集資，也要一開始就將業務做到最大，先拿取市場份額及收入來源，才慢慢想如何扭虧為盈，他們信奉的，正是「12億人1人1元也有12億」的教條，只要市場夠大，佔比夠多，遲早也會賺錢的。

還記得瑞幸咖啡嗎？當年被譽為是「中國的Starbucks」，在創立的極短時間內，已開設過千間分店，並以促銷手段擴大規模。他們的策略很簡單，就是盡量搶佔市場佔有率，寄望當競爭對手被擊退，贏者就有機會通吃。然而，創業家的理想不一定能夠成真，「戰略性虧損」在大部分時間只是空話 ------ 打減價戰等同「燒錢」，要燒多少彈藥，才到達扭虧為盈的Turning Point？就算企業策劃很得投資者歡心，通過ABC輪融資儲夠彈藥，但要等到扭虧的時間可長可短，當燒了幾輪融資的錢仍未上岸，投資者會否繼續願意「倒錢落海」？就像瑞幸，錢燒得一點也不少，但仍未等到實現「12億人1人1元也有12億」的願景，仍未成功錄得盈利，便爆出了造假醜聞，最終只能黯然退市。

突然提起瑞幸，只因觀察過近兩星期的內地科技股業績，有感不少科技股仍然處於「戰略性虧損」的階段，雖不至於會落得如瑞幸般的下場，但要實現盈利，彷彿仍遙遙無期。戲劇化點說，這個季度的科技股業績，有點像考牌前、又有點像轉捩點。近兩季、近半年再沒有疫情作為業績欠佳的籍口，但卻偏偏遇上監管風暴，較穩定的經濟環境與較嚴峻的監管環境同時出現，能夠交出理想業績才算見真章。近期很多人說「港股已死」，或許對中概科技股早已無心戀戰，但對少數仍有留意科企走勢的老散來說，本輪季績算得上合格的科技股，只有較大型的電商或網遊股龍頭。

電商股盈收增長放緩，但總算仍叫錄得盈利，任何行業做得久了，即使營業額上升，依然難逃毛利下跌的命運，這是當市場開始飽和就會出現的情況。就像剛過去的雙11，聲勢雖然大不如前，但銷售額依然高企。若果相信網購趨勢不可逆轉，電商股前景總不算太悲觀，最起碼也有持續盈利能力，最大敵人或許只是朝令夕改、難以預測的監管法則。網遊股情況大致相若，就算增長放緩，始終一直有盈利，最大的不可測因素依然是審批與監管。

視頻股的情況卻大不相同，視頻股收入來源大抵只有兩個 ------ 用家收費及廣告收益，但這有點相輔相成的關係，留得住用家，讓他們升級到更高端的用戶級別，就可以收多點溢價費用；同時只要有用家，廣告商盤算內容的瀏覽量，亦自然會增加廣告預算。然而內地收緊對各行業的監管，卻無意拖垮了視頻股的廣告收入。補習社一直是廣告大戶，但教育行業一朝被毀，廣告米路從此被斷；醫美公司的廣告預算也不少，但同樣淪為監管對象，縮減廣告開支也屬逼不得已。當然限制未成年人打機時間，也是視頻股的致命打擊，除了網遊經常賣廣告外，不少短片內容也是打機攻略，限制打機也勢必令相關短片的瀏覽量降低，從而影響商戶投放廣告的意欲。

或許有人說，買高估值的科技股，很多時也是Buy A Dream，夢想它有壯大的一日，只要成功錄得盈利，就有機會被重新估值，屆時就「乜仇到報晒」，但問題是，某些仍未賺錢的高市值科企，本身已是行業龍頭，但已經處於虧損狀態一段不長不短的時間，簡單來說，就是用戶很多，但依然未想到將用戶變成盈利的方法，未找到賺錢的Business Model。以上提過的瑞幸，有分析曾經指出，當年它每賣出多1杯咖啡，就要蝕多1分錢，這明顯不是市佔率多大的問題，而是盈利模式出現問題。還有叱咤一時的美圖（1357），也是用戶多卻無法變現的代表者，手機業務被打垮，社交業務又不夠搶，Turning Point在哪裡？誰知道呢！

視頻股似乎也正在走這條舊路，用戶雖然多，但競爭對手太多，越來越難將用戶目光鎖定在屏幕上，廣告收入持續面臨挑戰，至今依然未能找出實現盈利的經營模式。沒錯，像快手（1024）和B站（9626），上市時投資界給予它們極高的估值，買的就是未來增長潛力；但當虧損情況連年未見改善，「戰略性虧損」這塊遮醜布也撐不了多久。諷刺的是，兩大視頻股的市值縱使由高位蒸發逾半，但仍然很大，不過Too Big不代表不能Fail，投資者對它們的耐性究竟有多大？12億人1人1元確實也有12億，但用家們似乎連1元也不想付。一日解決不到將海量用戶變成盈利的方法，一日也難以擺脫「Fail」的標籤。

上市初期入場高追的不說，單以由高位跌了一半後才入場的，年初至今上市的幾隻科技股，現時仍然「坐艇」的散戶相信仍佔多數。「坐艇唔緊要，最緊要有人陪，大戶咪一樣一齊輸！」這是某位在快手腰斬逾半後入場的朋友的真實對白，但殘酷的現實是，大戶並沒有與你一齊輸。別忘記它們以ABC輪融資入場時的估值極低，公司上市後，早前投入的本金已以幾何倍數上升，任何時候沽貨也有顯著盈利。坦白說，若沒有散戶在二級市場「接貨」，大戶又如何有韭菜可收割呢？

羅仕揚

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