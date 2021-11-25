恒生關穎嫺明年2月榮休 李樺倫接任財管及個人銀行業務主管
文章日期：2021年11月25日 18:22
恒生銀行（0011）執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺將於明年2月1日榮休。該行指，關由該日起由董事會退任及不再出任該行執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管。李樺倫同日將接任財富管理及個人銀行業務主管一職，且她將於明年1月1日加入恒生為候任財富管理及個人銀行業務主管及執行委員會委員。
該行指，李服務匯豐集團超過24年，在銀行業擁有豐富經驗。她曾在不同範疇擔任管理職位，包括橫跨香港、中國內地和亞太地區的個人銀行業務、信用卡及客戶提案等。就任此職位前，她是匯豐中國廣東聯席行政總裁兼財富管理及個人銀行業務總經理。在任上述職位期間，李制訂了業務增長及零售銀行與財富管理業務轉型的策略，注入強勁的策略重點和以客為本的理念，並以敏銳的商業觸覺提出真知灼見，尤其在大灣區的業務發展上卓見宏效。李持有麥覺理大學管理學碩士學位、曼徹斯特都會大學法學學士學位及香港大學社會科學學士學位。
恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，衷心感謝關在過去27年來為該行竭誠盡心作出的卓越貢獻。在關的領導下，該行的財富管理及個人銀行業務持續優化以客為本的方案和服務、拓展業務策略聚焦的客戶群、以及提升數碼能力以達至可持續的增長。
其他報道