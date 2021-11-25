該行指，李服務匯豐集團超過24年，在銀行業擁有豐富經驗。她曾在不同範疇擔任管理職位，包括橫跨香港、中國內地和亞太地區的個人銀行業務、信用卡及客戶提案等。就任此職位前，她是匯豐中國廣東聯席行政總裁兼財富管理及個人銀行業務總經理。在任上述職位期間，李制訂了業務增長及零售銀行與財富管理業務轉型的策略，注入強勁的策略重點和以客為本的理念，並以敏銳的商業觸覺提出真知灼見，尤其在大灣區的業務發展上卓見宏效。李持有麥覺理大學管理學碩士學位、曼徹斯特都會大學法學學士學位及香港大學社會科學學士學位。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，衷心感謝關在過去27年來為該行竭誠盡心作出的卓越貢獻。在關的領導下，該行的財富管理及個人銀行業務持續優化以客為本的方案和服務、拓展業務策略聚焦的客戶群、以及提升數碼能力以達至可持續的增長。

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