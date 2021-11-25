另一行政人員大部清司則稱，Dynam在10月份達成新的3架A321neo飛機售後租回協議，具體交易條款有待最後落實，現階段不能透露具體成本及回報率會否如已有的飛機租賃般達到8.8厘，但是料取得一定回報。他們原定計劃是用3年時間做到機隊規模達20架，但是受疫情影響而放慢點腳步，發展方向則保持不變。同樣為行政人員的佐藤公治補充，航空業經過大跌後於最近逐步穩定復甦，料長遠市場仍有需求，最終會繼續擴張，集團會持續參與飛機租賃業務。

另在海外業務方面，佐藤公治續稱，澳門博彩業的收入有所恢復，遊客數目只為疫情前約11%，但是集團在當地有6款遊戲已經獲批，集團會在當地市場逐步恢復後，爭取更多發展機會。原先開發新遊戲的計劃暫緩，並正等待當地市場復甦。