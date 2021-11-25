信佳國際表示，疫情下「宅在家」和在家工作成為新常態，大眾留家時間愈來愈長，衍生對各項家電的龐大需求，熱潮到後疫情時期亦未有減退，帶動集團相關電子產品銷量穩步上升，其中專業音響器材的需求在上個財政年度下半年創新高，熱情持續至本財政年度上半年，惟需求較高位回落。

信佳國際展望，「後疫情」時代今公司帶來不少新商機，但外圍經濟亦同時充斥著不少挑戰，包括國際海運受疫情持續影響而仍未完全恢復正常，及環球物料供應緊張等。

信佳國際稱， 雖然國際海運仍未完全回復正常，但由於集團已與大部分客戶建立長期夥伴關係，在緊密溝通下協助客戶解決航運問題，部份客戶選擇以空運出貨，而現時航運已有舒緩，期望不久將來航運業能加快重回正常軌道。

信佳國際今日績前收報1.81元，全日跌0.5%。

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