信佳國際中期純利持平 派息6仙
文章日期：2021年11月25日 19:45
信佳國際（0912）公布截至9月底中期業績，收入按年升10.7%至10.03億元，純利按年持平，錄2910萬元，毛利按年升9.8%至1.35億元，每股盈利按年跌0.3%至10.22仙，每股中期息派6仙，與去年一樣。
信佳國際表示，疫情下「宅在家」和在家工作成為新常態，大眾留家時間愈來愈長，衍生對各項家電的龐大需求，熱潮到後疫情時期亦未有減退，帶動集團相關電子產品銷量穩步上升，其中專業音響器材的需求在上個財政年度下半年創新高，熱情持續至本財政年度上半年，惟需求較高位回落。
信佳國際展望，「後疫情」時代今公司帶來不少新商機，但外圍經濟亦同時充斥著不少挑戰，包括國際海運受疫情持續影響而仍未完全恢復正常，及環球物料供應緊張等。
信佳國際稱， 雖然國際海運仍未完全回復正常，但由於集團已與大部分客戶建立長期夥伴關係，在緊密溝通下協助客戶解決航運問題，部份客戶選擇以空運出貨，而現時航運已有舒緩，期望不久將來航運業能加快重回正常軌道。
信佳國際今日績前收報1.81元，全日跌0.5%。
其他報道
【有片：埋身擊】德國DAX指數高位回落 投資者不妨趁反彈高沽
阿里騰訊止跌勢 「ATMX」反彈 恒指升54點 成交縮至兩周低