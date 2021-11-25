集團表示，儘管租賃市場有所回暖，但仍未恢復至過往水平。半年租金收入輕微下降1.6%至4.41億元。物業發展銷售收入大幅增加至7.32億元，按年上升791%。另鑒於澳門與內地之間的旅行限制放寬，進而導致澳門博彩總收入增加，酒店服務分部的收入增加104.5%至2.21億元。

香港佔英皇集團現供租賃的投資物業的總樓面面積逾50%。於2021年9月30日，集團於香港投資物業之出租率約90%。英皇集團表示，多個出租物業重建項目（包括位於香港灣仔的駱克道81號及屯門的建發里4號，以及位於英國倫敦的牛津街25-27號）已竣工。該等項目將有助集團擴大租金收入基礎並分散業務風險。

未來，集團已制定發展物業時間表，半山捌號、畔海及即將推出的壽臣山項目將於不久的將來為物業銷售提供支持。集團將採取多種方式擴充其土地儲備，包括參與重建項目以及政府公開招標及市區重建項目。考慮到房屋需求持續龐大，集團對本地住宅物業市場的長遠前景仍持審慎樂觀態度。

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