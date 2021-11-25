期間中場博彩收益總額為1.91億元，按年增加192%。中場之收入上升191.9%至1.09億元，佔集團博彩總收入之72.5%。中場設有67張博彩桌。平均每桌每天博彩收益為約1.56萬元，去年同期為5300元。

於2021年9月30日，角子機分部提供180個角子機座位，其博彩收益總額於期間為2000萬元，去年同期為1600萬元。角子機收入上升20.3%至950萬元，佔集團博彩總收入之6.3%。平均每座位每天博彩收益為607港元，去年同期為502元。

酒店及服務式公寓收入方面，集團稱儘管期間旅遊限制繼續影響旅遊及酒店業，但期間酒店及服務式公寓收入上升76.3%至7370萬元。總客房收入為2460萬元，按年升61.8%。總餐飲收入3810萬元，按年升103.7%。

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