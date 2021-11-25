收入按業務劃份，核心品牌羽絨服業務仍是集團的最大收入來源，收入按年升16.2％至34.73億元，收入佔比達64.5％；貼牌加工管理業務收入按年升16.2％至14.28億元，收入佔比26.5％；女裝業務收入按年升1％至4.16億元；多元化服裝業務收入按年升1.3倍至7180萬元。

期內， 波司登國際羽絨服業務的零售網點總數較上一財年底淨減少149家至4001家；自營零售網點淨增加2家至1809家；第三方經銷商經營的零售網點淨減少151家至2192家。自營和第三方經銷商經營的零售網點分別佔整個零售網絡的45.2%和54.8%。波司登國際品牌羽絨服業務的總零售網點中，約有31%位於一、二線城市，即北上廣深及省會城市，約有69%位於三線及以下的城市。

波司登國際績前收報5.6港元，全日跌1.1％。