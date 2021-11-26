港股ADR跌88點 夜期低水68點 美團業績 美期亞股向下
文章日期：2021年11月26日 08:56
美股向上，港股ADR跌88點或0.36%，報24652點，即月恒指夜期跌74點，低水68點，報24672點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.1%，折合報467.77元；阿里巴巴（9988）跌1.73%，折合報133.06元；美團（3690）跌0.24%，折合報273.53元；匯控（0005）升0.06%，折合報46.18元；建行（0939）跌0.08%，折合報5.17元。
道期現跌0.548%；標期現跌0.41%；納期現跌0.15%。日股現跌1.6%，韓股現跌0.33%，澳股現跌0.64%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括美團（3690）、優品360（2360）、富臨（1443）等。
中燃（0384）與Vitol合作，拓中國LNG貿易市場。
財新：海南省儋州市收緊對恒大（3333）「以房抵債」交易的監管。
花樣年（1777）附屬公司被申請清盤。
阿里影業（1060）中期虧損收窄67％ 經調整EBITA虧損收窄95％。
波司登（3998）中期多賺31.4％ 羽絨服業務零售網點淨減149家。
英皇娛樂（0296）中期虧損收窄，派中期股息每股0.015元。
英皇集團（0163）中期扭虧為盈賺2億，對香港物業市場審慎樂觀。
信佳國際（0912）中期純利持平，派息6仙。
Dynam（6889）：日本彈珠機業務回復至疫情前七、八成。
恒生（0011）關穎嫺明年2月榮休 李樺倫接任財管及個人銀行業務主管。
港交所（0388）：香港有成功制訂規則經驗，SPAC規則不需全跟美股。另，證監會：正與港交所金管局研如何推動人民幣計價證券發行交易。
迪生創建（0113）中期純利微升至1.35億，維持派息每股8仙。
寶光實業（0084）上半年虧損收窄至4930萬，不派中期息。
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