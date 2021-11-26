港元現報7.7976元貶值8點子，曾貶值最多27點子，報7.7995元，亦曾升值最多5點子，報7.7963元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.23點子至0.06143%；1星期HIBOR升0.2點子至0.06857%；2星期HIBOR升0.07點子至0.07054%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.47點子至0.22536%；6個月期HIBOR升0.7點子至0.27792%；12個月期HIBOR升0.45點子至0.37363%。

美元指數現報96.677貶值0.097點或0.1%。

美元1個月期LIBOR報0.09163%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0021%，連續2日收窄，利差是2021年11月18日後最低，當日差距為-0.004%。

對上一次連續2日收窄，是2021年11月04日，當日利差報-0.0218%。