上升的股份以鋰電、抗疫股為主。鋰電開啟第3輪漲價，A股鋰電股炒上，港股這邊贛鋒鋰業（1772）也逆市升%。醫藥股最強自然是新冠特效藥概念股，但開拓（9939）先升後回順僅升2.5%，騰盛博藥（2137）則持續強勢再升逾6%。

近日內媒指集團與清華大學及深圳市第三人民醫院合作研發的新冠藥物，BRII-196和BRII-198聯合用藥在全球新冠特效藥研發中優勢明顯，並且是唯一進行了變異株感染者治療效果評估並獲得數據的，有望在12月底前獲得批准。

騰盛非常波動，上市由20元起步炒上50元，未幾又跌回20元。若說特效藥進展一直順利，不可能會出現如此跌幅。最終信不信由你，反正市場近日又相信了。這類消息主導的動力股，都是小注投機性買入，難言值博率多高，以10天線作止蝕參考。

張兆聰

明報首席評論員