首家提供「三合一」金融服務機構Lioner開幕
文章日期：2021年11月26日 13:33
財富管理方案金融服務機構Lioner International Group 在港舉行開幕典禮。Lioner合夥人陳家俊表示，公司是行內首家提供「三合一」服務的機構，主要提供保險經紀、信託及家族辦公室服務，對象主要為高資產客戶。他續指，昔日客戶會到私人銀行開立投資戶口，期間私銀會向客戶推銷財務策劃，內容不外乎購買大額人壽保險以傳承財富，或成立信託基金。但保險、信託等服務一般會外判到其他公司，客戶服務體驗較為碎片化。
因此，他與其他合夥人成立Lioner，客戶就可以從一家公司了解及享用三項服務，而毋需再與多家公司會面。一般而言，高資產客戶會面對遺產承傳、海外資產及遺產稅問題。此時，他會建議客戶成立信托基金以分配資產，又可買入大額人壽保單以便離世後支付遺產稅。
Lioner合夥人陳東源表示，公司最大優勢是主要合夥人曾於私人銀行、國際保險公司工作，在相關範疇富有經驗，對於各地遺產承傳及稅項有相當了解，同時亦有合作多時的會計師及律師等。
Lioner董事總經理祝啟瑤常駐香港及發展大中華市場，她表示，内地市場龐大，與香港及新加坡相比，後者財富已傳承至第二或第三代，但內地人普遍未有傳承計劃，或富豪較年輕，約只有40歲至50歲等。她續指，以往中國人人談及生死及遺產問題多會忌諱，時移世易，現時內地人會更熱衷了解相關問題，及尋求專業機構協助。