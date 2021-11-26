因此，他與其他合夥人成立Lioner，客戶就可以從一家公司了解及享用三項服務，而毋需再與多家公司會面。一般而言，高資產客戶會面對遺產承傳、海外資產及遺產稅問題。此時，他會建議客戶成立信托基金以分配資產，又可買入大額人壽保單以便離世後支付遺產稅。

Lioner合夥人陳東源表示，公司最大優勢是主要合夥人曾於私人銀行、國際保險公司工作，在相關範疇富有經驗，對於各地遺產承傳及稅項有相當了解，同時亦有合作多時的會計師及律師等。

Lioner董事總經理祝啟瑤常駐香港及發展大中華市場，她表示，内地市場龐大，與香港及新加坡相比，後者財富已傳承至第二或第三代，但內地人普遍未有傳承計劃，或富豪較年輕，約只有40歲至50歲等。她續指，以往中國人人談及生死及遺產問題多會忌諱，時移世易，現時內地人會更熱衷了解相關問題，及尋求專業機構協助。