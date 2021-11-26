多國暫停來自非洲的航班。歐盟委員會主席馮德萊恩在推特上表示，鑒於對B.1.1.529變異毒株的擔憂，歐盟委員會將與成員國密切配合，提議緊急暫停來自非洲南部地區的航班。另外，新加坡限制來自七個非洲國家的旅客入境。英國暫時停止來自非洲六個國家的航班入境；澳大利亞表示，如果情況升級，不排除收緊來自非洲南部旅客的入境規定。印度加強了對來自南非、博茨瓦納和香港入境旅客的篩查。

道期現跌1.9%或680點，報35069點；標期現跌1.49%或70.25點，報4628.75點；納期現跌0.82%或135.25點，報16230.75點。英國富時100指數期貨現跌2.6%；法國CAC40指數期貨跌2.7%；德國DAX指數期貨現跌2.4%。

紐油現跌3.99%或3.13美元，報75.26美元；布油現跌3.49%或2.87美元，報79.35美元。

美國10年期債息現跌5.46%或0.0893厘，報1.5448厘。