證監凍結17個證券戶口 涉普匯中金「唱高散貨」騙局
文章日期：2021年11月26日 17:11
證監會就凍結英皇證券（香港）及結好證券17個交易帳戶公布，事件與一宗疑似社交媒體「唱高散貨」騙局有關，當中涉及於2021年10月底，就1隻港股的市場操縱活動。證監會在發出限制通知書後，採取了搜查行動。
根據憲報資料，證監會凍結英皇、結好17個客戶戶口，受限制金額達3.12億元，原因涉及今年10月29日，在沒有任何負面企業消息或事件的情況下，普匯中金（0997）的股價從前一日（即10月28日）的收市價0.92元急跌78%，收報0.2元，或涉及操縱交易及/或參與欺詐計劃。
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證監會指，雖然調查仍在進行中，但證監會至今取得的證據顯示，在2021年10月11日至2021年10月29日期間，一群交易者可能曾採取一致行動，並按照事前的安排，以人為方式推高普匯中金的股價，繼而拋售有關股份，藉以就普匯中金股份的買賣進行操縱交易及/或參與欺詐計劃。該群交易者可能曾就普匯中金的股份交易挾倉，並透過事前安排的交易操縱股價，及在股價大跌前於同一時間沽出他們持有的股份。
證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法。
證監會的調查仍在進行中。
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