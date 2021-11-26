根據憲報資料，證監會凍結英皇、結好17個客戶戶口，受限制金額達3.12億元，原因涉及今年10月29日，在沒有任何負面企業消息或事件的情況下，普匯中金（0997）的股價從前一日（即10月28日）的收市價0.92元急跌78%，收報0.2元，或涉及操縱交易及/或參與欺詐計劃。

相關報道：證監凍結英皇、結好多個客戶戶口 涉操控普匯中金 受限資金3.12億

證監會指，雖然調查仍在進行中，但證監會至今取得的證據顯示，在2021年10月11日至2021年10月29日期間，一群交易者可能曾採取一致行動，並按照事前的安排，以人為方式推高普匯中金的股價，繼而拋售有關股份，藉以就普匯中金股份的買賣進行操縱交易及/或參與欺詐計劃。該群交易者可能曾就普匯中金的股份交易挾倉，並透過事前安排的交易操縱股價，及在股價大跌前於同一時間沽出他們持有的股份。

證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法。

證監會的調查仍在進行中。

其他報道

本間高爾夫中期虧轉盈賺13.48億日圓 派息每股1.5圓

許家印場外減持恒大 套現27億 規模較傳聞多3倍

Hypebeast中期多賺2倍 不派息 媒體分部收入已回復疫情前水平

亞倫國際中期純利急挫逾五成 維持派中期息每股2仙

富融任命周明做CEO 岑志豪轉為副舵手

標普降合景泰富評級展望至「負面」 拖累股價跌逾7%

病毒、監管 恒指跌659點 港股齊創逾一個月低 按周跌幅見2個月最大

路透社：廣州恆大足球場遭官方接手 或終由廣州城投收購

市監局：將互聯網直播方式的廣告納入管理

上海今早取消三分一航班 國泰跌4%

憂變異病毒株 多國暫停來自非洲的航班 美期、歐期、油價急挫

中信入稟申潘蘇通破產 涉擔保私人公司貸款

波司登料今年平均產品價格可升至2000元人幣

首家提供「三合一」金融服務機構Lioner開幕

IFR：「辣條股」衛龍將赴港上市計劃延至明年