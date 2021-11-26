彭博報道，國務院有關聲明未有提供關於計劃中的數字資產交易所的進一步細節，而中國自2014年以來，一直創建虛擬的法定貨幣，以努力應對日益數字化的經濟，並抵禦來自比特幣等虛擬貨幣的潛在威脅。內地在2017年禁止加密貨幣交易所，並在今年加強了審查，禁止加密貨幣挖礦和所有相關交易，同時開展宣傳數字人民幣的活動。

報道又指，中國去年在多個城市啟動試驗，在消費者和商家中推廣使用電子人民幣，預計在明年2月北京舉辦冬奧會時，將更廣泛推廣該數字貨幣。

加密貨幣今日顯著下跌，截至傍晚6時04分，比特幣報約54,693美元，跌逾5%；以太幣報約4059美元，亦跌逾5%；比特幣現金更跌逾一成。

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