期內毛利率約為65.4%，按年跌1.3個百分點；顧客人數約740萬人，增加約27.6%。截至9月底，富臨在香港共經營83間餐館，分別為18間「富臨」系列品牌、8間 「陶源」系列品牌、57間「亞洲餐飲線」系列餐館、9間超市及於中國內地經營4間餐館。

餐館營運收入錄7.38億元，按年增長39.6%；銷售食品及其他營運項目收入3417萬元，按年跌6.5%。按地區劃分，香港收入錄7.29億元，增長39%，中國收入4274萬元，微升2%。

按品牌劃分，「富臨」系列品牌半年收入升7.4%至3.35億元；「陶源」系列品牌收入升1倍至9424萬元；「亞洲餐飲線」系列收入升80.7%至3.09億元。

富臨表示，未來將審慎拓展「亞洲餐飲線」系列，同時積極於香港以外地區物色高質素的特色餐飲品牌，以及繼續發展富臨網購平台，加強營銷推廣並提供外賣優惠組合。

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