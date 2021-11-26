富臨中期虧損大幅收窄至230萬元 不派中期息
文章日期：2021年11月26日 19:24
富臨集團（1443）公布，截至今年9月底止中期收入按年升36.6%，至7.73億元，中期虧損由去年同期的9590萬元，收窄至今年的230萬元，每股虧損0.17仙，不派中期息。期內收取政府補貼1559.7萬元，按年少77%。
期內毛利率約為65.4%，按年跌1.3個百分點；顧客人數約740萬人，增加約27.6%。截至9月底，富臨在香港共經營83間餐館，分別為18間「富臨」系列品牌、8間 「陶源」系列品牌、57間「亞洲餐飲線」系列餐館、9間超市及於中國內地經營4間餐館。
餐館營運收入錄7.38億元，按年增長39.6%；銷售食品及其他營運項目收入3417萬元，按年跌6.5%。按地區劃分，香港收入錄7.29億元，增長39%，中國收入4274萬元，微升2%。
按品牌劃分，「富臨」系列品牌半年收入升7.4%至3.35億元；「陶源」系列品牌收入升1倍至9424萬元；「亞洲餐飲線」系列收入升80.7%至3.09億元。
富臨表示，未來將審慎拓展「亞洲餐飲線」系列，同時積極於香港以外地區物色高質素的特色餐飲品牌，以及繼續發展富臨網購平台，加強營銷推廣並提供外賣優惠組合。
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