歐洲股市跌幅更大，德國DAX與法國CAC指數現大跌逾3%，英國富時100指數亦跌2.9%。

市場避險情緒濃厚，油價亦重挫6%，布油跌穿每桶80美元，低見77.19美元；紐油低見72.6美元。美國10年期國債孳息率早段仍見1.602厘，目前已跌至1.528厘。金價則上升逾1%，重上每盎司1800美元水平。

受疫情影響，美股郵輪股、航空股盤前全線下挫，嘉年華郵輪（CCL）跌超11%，皇家加勒比郵輪（RCL）及挪威郵輪（NCLH）均跌逾9%，美國航空集團（AAL）、美國聯合航空（UAL）及達美航空（DAL）均跌7-8%，西南航空（LUV）跌6.15%。

提供視像會議服務的ZOOM（ZM）原本受累於增長放緩，但疫情或重臨，今晚股價大升10%。Foodpanda母企Delivery Hero在歐洲股價升近4%，Deliveroo則升逾1%。

大型科技股跌，Tesla（TSLA）跌1.3%，蘋果（AAPL）、Meta（FB）均跌逾1%。