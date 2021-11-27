變種病毒引恐慌 道指瀉905點 旅遊航運板塊重災
文章日期：2021年11月27日 15:53
南非再現新冠變種病毒引發市場恐慌，美股在感恩節翌日僅半日市，三大指數收市皆跌逾2%，其中道指最多曾瀉1055點，低見34,749點，收報34899點，跌905點，跌幅2.53%，去年10月以來最大單日跌幅。標指收報4594點，跌106點或2.27%，有恐慌指數之稱的標普500波動率指數（VIX）飆54.04%。納指收報15,491點，跌353點或2.23%。
旅遊、航運相關板塊重災，郵輪營運商嘉年華（美：CCL）收市跌10.96%，皇家加勒比郵輪（美：RCL）跌13.22%，達美航空（美：DAL）跌8.34%，美國航空（美：AAL）跌8.79%。投資者降低對美國將加快加息的預期，銀行股下跌，富國銀行（美：WFC）跌5.61%，巴克萊銀行（美：BCS）跌5.04%，美國銀行（美：BAC）跌3.93%，花旗（美：C）跌2.65%。
藥廠莫德納（美：MRNA）飆20.57%，疫苗生產商輝瑞（美：PFE）升6.11%。視像通訊ZOOM（美：ZM）升5.72%。
金價靠穩，紐約12月期金每盎司報1785.5美元，升0.1%，現貨金每盎司報1,791.97美元，升0.2%。美國10年期國債孳息率報1.482厘，跌0.23%。美元指數報96.07，跌0.73%。
港股ADR普遍下跌，ADR港股比例指數報23,764點，跌1.33%。匯控（0005）ADR收報折合約43.31港元，較港股收市跌逾2.3%。美團（3690）場外ADR收報折合約250.15港元，跌5.1%。