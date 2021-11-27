南非再現新冠變種病毒引發市場恐慌，美股在感恩節翌日僅半日市，三大指數收市皆跌逾2%，其中道指最多曾瀉1055點，低見34,749點，收報34899點，跌905點，跌幅2.53%，去年10月以來最大單日跌幅。標指收報4594點，跌106點或2.27%，有恐慌指數之稱的標普500波動率指數（VIX）飆54.04%。納指收報15,491點，跌353點或2.23%。