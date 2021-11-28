2019年8月，澳門司警獲悉一名姓周的犯罪集團主腦，利用旗下貴賓廳在海外建立非法賭博平台，招攬內地客人，並利用地下錢莊轉移不法資產；該案2020年4月成為專案調查，並於昨天採取行動，拘捕11名嫌犯。嫌犯已承認經營賭博網站，但對於其他調查，則拒絕合作。

問及嫌犯會否移送內地，澳門司警強調將按澳門法律法規進行。至於是次拘捕原因，當局稱是根據自主情報，認為時機成熟而採取行動；澳門司警未有回應是否基於溫洲法院的拘捕令。而現時有否對其他貴賓廳經營者立案調查，澳門司警表示因涉及其他個案，暫未能提供相關資料。

澳門司警日前稱偵破一宗涉及犯罪集團、不法經營賭博及洗黑錢罪的案件，涉及太陽城集團創辦人周焯華。而綽號「洗米華」的周焯華，在11月26日晚上疑因涉內地開賭被溫州法院下令拘捕。