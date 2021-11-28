積金局表示，公眾一直希望強積金收費有下調空間，平均基金開支比率已由2007年的2.1%降至目前的1.43%，減幅超過三成，同時亦正推展積金易平台項目以減省行政開支。至於自願性供款方面，在2020至2021財政年度，可扣稅自願性供款共22億元，按年增三成；截至今年9月，共有5.6萬個可扣稅自願性供款帳戶。此外，政府已表明下個立法年度將會修例落實取消對沖安排。

網誌又提到，過去10年，強積金投資於綠色債券及ESG基金的投資金額，由2011年9月底的1.55 億元，增至今年9月底的139億元，增幅達88倍。而近年積金局亦制訂了相關政策和措施，推動強積金基金在可持續投資方面的發展，包括鼓勵受託人及其投資經理將ESG因素納入投資過程等。