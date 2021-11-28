積金局︰正研究擴大強積金投資範圍
文章日期：2021年11月28日 15:55
積金局發表網誌指，明天是強積金制度踏入第21年，成立至今總資產有約1.2萬億元，直至今年9月的年率化淨回報為4.4%，高於同期的1.6%通脹率。主席劉麥嘉軒表示，早前施政報告提出研究便利強積金投資內地發行的政府及政策性銀行債券措施，正研究有關推行細節。另外，積金局亦正檢討可供選擇的強積金基金，促進業界開發更多類型的退休投資方案。
積金局表示，公眾一直希望強積金收費有下調空間，平均基金開支比率已由2007年的2.1%降至目前的1.43%，減幅超過三成，同時亦正推展積金易平台項目以減省行政開支。至於自願性供款方面，在2020至2021財政年度，可扣稅自願性供款共22億元，按年增三成；截至今年9月，共有5.6萬個可扣稅自願性供款帳戶。此外，政府已表明下個立法年度將會修例落實取消對沖安排。
網誌又提到，過去10年，強積金投資於綠色債券及ESG基金的投資金額，由2011年9月底的1.55 億元，增至今年9月底的139億元，增幅達88倍。而近年積金局亦制訂了相關政策和措施，推動強積金基金在可持續投資方面的發展，包括鼓勵受託人及其投資經理將ESG因素納入投資過程等。