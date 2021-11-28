感恩節方面，Sensormatic數據顯示，當日實體店的訪問量較2019年跌90.4%，包括塔吉特（Target）、沃爾瑪（Walmart ）等零售商均選擇在假期關門，塔吉特曾表示是一個「永久性轉變」。Adobe Analytics則顯示，消費者在感恩節當日的網上支出為51億美元，與去年同期持平，並預測網絡星期一（Cyber Monday）的電子商務銷售額將在102億至113億美元之間。

NRF預計11月和12月的假日銷售額的增長將介乎8.5%至10.5%，總銷售額會在8434億至8590億美元之間，將創下同比增長紀錄。