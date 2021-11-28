Black Friday實體店客流量按年升47.5% 網購額首次下跌
文章日期：2021年11月28日 17:13
CNBC引述Sensormatic Solutions的初步數據，美國黑色星期五（Black Friday ）零售店的客流量較去年同期增長47.5%，惟較2019年下降28.3%，源於消費者對新冠病毒疫情和供應鏈的擔憂，更多消費轉移到網上，並且與上季一樣提早開始購物。不過，Adobe Analytics數據顯示，網上零售商在Black Friday的銷售額為89億美元，較去年水平下降，為歷來首次出現按年相反的增長。
感恩節方面，Sensormatic數據顯示，當日實體店的訪問量較2019年跌90.4%，包括塔吉特（Target）、沃爾瑪（Walmart ）等零售商均選擇在假期關門，塔吉特曾表示是一個「永久性轉變」。Adobe Analytics則顯示，消費者在感恩節當日的網上支出為51億美元，與去年同期持平，並預測網絡星期一（Cyber Monday）的電子商務銷售額將在102億至113億美元之間。
NRF預計11月和12月的假日銷售額的增長將介乎8.5%至10.5%，總銷售額會在8434億至8590億美元之間，將創下同比增長紀錄。