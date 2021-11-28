48小時內決定會否羈押

他指出，若疑犯並非現行犯（即非犯案過程中人贓並獲），一般不需要羈押，但要取決於檢察院及初級法院刑事起訴法庭依案件情節訊問的結果而定，再決定具體實施的強制措施，當中包括要求疑犯提供擔保、交出旅遊證件、定期報到，亦不排除羈押。檢察院一般在收到案件後，按程序在48小時之內過堂，並會作初步安排及決定，判定最終需否羈押。

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在澳門當局及檢察院立案之後，何金明續稱，當局一般會就案件進行調查及了解細節，調查期需時一至兩年不等。在查訊有結果並發出控訴書後（倘出現羈押，則法律規定控訴書須在6個月內作出，否則要取消羈押），案件會交由初級法院刑事法庭排期審訊處理。當澳門刑事案件在刑事法庭作出排期審訊決定作出後，才免除司法保密義務。

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澳門司警今午召開特別新聞發布會，證實拘捕11名嫌犯，當中包括一名報稱商人的47歲周姓男子，與太陽城集團（1383）主席周焯華脗合；今次被捕嫌犯主要為案公司高層，扣押約300萬元現金。經初步盤問，以周姓為首的所有嫌犯已承認在海外架設博彩平台及相關犯罪活動，但對其他調查包括洗黑錢的指控，則拒絕合作。