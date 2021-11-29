港股ADR跌317點 夜期低水281點 美期回升 亞股向下 中燃等業績
文章日期：2021年11月29日 08:51
美股向下，港股ADR跌317點或1.34%，報23763點，即月恒指夜期跌282點，低水281點，報23800點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.19%，折合報462.53元；阿里巴巴（9988）升0.69%，折合報129.99元；美團（3690）跌5.11%，折合報250.14元；匯控（0005）跌2.34%，折合報43.31元；建行（0939）跌1.07%，折合報5.05元。
道期現升0.43%；標期現升0.66%；納期現升0.9%。日股現跌0.82%，韓股現跌0.45%，澳股現跌0.34%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括中國燃氣（0384）、醫思健康（2138）、遠東發展（0035）、L'OCCITANE（0973）、理想汽車（2015）、六福（0590）、毛記葵湧（1716）等。
創夢天地（1119）折讓9%配股，資金用於提升遊戲開發。
澳門政府將太陽城集團（1383）主席周焯華帶署調查。太陽娛樂（8082）：為周焯華個人事務，對集團無重大影響。
摩通：周焯華案料拖累澳門VIP賭廳收入5成，行業將成驚弓之鳥。
人行：收款碼新規，消費者日常支付不受影響。騰訊（0700）財付通涉外匯業務違規，遭罰278萬人幣。
小米（1810）汽車據報落戶北京經開區，料年產達30萬輛。
翠華（1314）中期蝕3043萬元，按年收窄60.8%。
敏捷控股（0186）中期蝕5600萬元，按年擴大1.43倍。
奈雪的茶（2150）重申盈警料全年轉蝕，擬加碼全年開400新店。
優品360（2360）半年實際多賺近六成，年底前深圳開首家內地店。
包浩斯國際（0483）中期虧轉盈派中期連特息33仙，黃銳林退休主席。
富臨集團（1443）中期虧損大幅收窄至230萬元，不派中期息。
本間高爾夫（6858）中期虧轉盈賺13.48億日圓，派息每股1.5圓。料未來服裝收入比例最多可達三成。
星鳥（1105）委任蔡晉做社長，湯錦標做總編輯。
美團（3690）第三季按年盈轉虧，蝕55.3億元人民幣，稍遜預期。
許家印場外減持恒大（3333）套現27億，規模較傳聞多3倍。
Hypebeast（0150）中期多賺2倍，不派息，媒體分部收入已回復疫情前水平。
亞倫國際（0684）中期純利急挫逾五成，維持派中期息每股2仙。
標普降合景泰富（1813）評級展望至「負面」，拖累股價跌逾7%。
其他報道