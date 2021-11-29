恒指低開170點 濠賭股全跌 永利跌10% 太陽娛樂跌14% 美團跌8.8%
文章日期：2021年11月29日 09:26
恒指今早低開170點或0.71%，報23910點，成交金額29億元；國指今早低開17點或0.21%，報8558點。恒生科技指數開市報6098點，跌0.87%。
藍籌30隻升，23隻下跌，7隻無升跌。龍湖（0960）升3.23%，報39.95元，是升幅最大的藍籌；美團（3690）跌8.8%，報240.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，22隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報133元，升3.02%；跌幅最大的是美團（3690）開市報240.4元，跌8.8%。
恒指、科指低於主要平均線。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國燃氣（0384）開市報17.78元，升1.25%；醫思健康（2138）開市報12.6元，跌2.17%；遠東發展（0035）無成交，報2.52元；L'OCCITANE（0973）開市報30.2元，跌1.31%；理想汽車（2015）開市報123.9元，跌0.48%；六福（0590）開市報23.65元，跌0.42%；毛記葵湧（1716）無成交，報0.56元。
創夢天地（1119）折讓9%配股，資金用於提升遊戲開發。開市報6.5元，跌0.46%。
澳門政府將太陽城集團（1383）主席周焯華帶署調查。太陽娛樂（8082）：為周焯華個人事務，對集團無重大影響。太陽城集團停牌。太陽國際（8029）開市報0.8元，跌6.98%；太陽娛樂（8082）開市報0.132元，跌14.84%。
摩通：周焯華案料拖累澳門VIP賭廳收入5成，行業將成驚弓之鳥。濠賭股新濠國際發展（0200）開市報10.18元，跌6.78%；美高梅中國（2282）開市報5.46元，跌6.19%；澳博（0880）開市報5.55元，跌7.19%；永利澳門（1128）開市報7元，跌10.26%；銀河娛樂（0027）開市報42.6元，跌7.69%；金沙中國（1928）開市報18.22元，跌7.61%；信德（0242）開市報2.2元，跌1.35%。
人行：收款碼新規，消費者日常支付不受影響。騰訊（0700）財付通涉外匯業務違規，遭罰278萬人幣。開市報462元，跌0.3%。
小米（1810）汽車據報落戶北京經開區，料年產達30萬輛。開市報19.06元，無升跌。
翠華（1314）中期蝕3043萬元，按年收窄60.8%。無成交，報0.248元。
敏捷控股（0186）中期蝕5600萬元，按年擴大1.43倍。無成交，報0.57元。
奈雪的茶（2150）重申盈警料全年轉蝕，擬加碼全年開400新店。無成交，報9.46元。
優品360（2360）半年實際多賺近六成，年底前深圳開首家內地店。無成交，報1.65元。
包浩斯國際（0483）中期虧轉盈派中期連特息33仙，黃銳林退休主席。創52周高，見1.26元，開市報1.26元，升14.55%。
富臨集團（1443）中期虧損大幅收窄至230萬元，不派中期息。無成交，報0.245元。
本間高爾夫（6858）中期虧轉盈賺13.48億日圓，派息每股1.5圓。料未來服裝收入比例最多可達三成。開市報3.4元，無升跌。
星鳥（1105）委任蔡晉做社長，湯錦標做總編輯。無成交，報0.51元。
美團（3690）第三季按年盈轉虧，蝕55.3億元人民幣，稍遜預期。開市報240.4元，跌8.8%。
許家印場外減持恒大（3333）套現27億，規模較傳聞多3倍。開市報2.54元，升1.6%。
Hypebeast（0150）中期多賺2倍，不派息，媒體分部收入已回復疫情前水平。開市報1.25元，升10.62%。
亞倫國際（0684）中期純利急挫逾五成，維持派中期息每股2仙。無成交，報1.67元。
標普降合景泰富（1813）評級展望至「負面」，拖累股價跌逾7%。開市報6.23元，跌0.16%。
寶光實業（0084）上半年虧損收窄至4930萬，不派中期息。無成交，報0.074元。
破頂股表現
破頂股包括，旺旺（0151）創52周高，見6.42元，開市報6.42元，無升跌；包浩斯（0483）創52周高，見1.26元，開市報1.26元，升14.55%。
破底股方面
破底股包括，電視廣播（0511）創上市新低，見4.65元，開市報4.65元，跌0.64%；阿里健康（0241）見52周低7.3元，開市報7.3元，跌1.48%；維他奶（0345）見52周低17.26元，開市報17.26元，跌0.69%；百勝中國（9987）見52周低410元，開市報410元，跌0.05%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，開市報1元，跌0.99%；玖龍紙業（2689）見52周低9.08元，開市報9.08元，跌0.77%；中國利郎（1234）見52周低4.31元，開市報4.31元，跌0.69%。
異動股
上升異動股，包括，包浩斯（0483）創52周高，見1.26元，開市報1.26元，升14.55%；Hypebeast（0150）開市報1.25元，升10.62%；康希諾生物（6185）開市報167.8元，升9.46%；中煙香港（6055）開市報19元，升6.38%；易居企業（2048）開市報1.74元，升6.1%；創勝集團醫藥（6628）開市報60.65元，升5.85%；復星醫藥（2196）開市報41.5元，升5.46%；國際娛樂（1009）開市報0.415元，升5.06%；紐約期油開市報69.23元，升1.58%；華寶國際（0336）開市報23.05元，升4.77%；騰盛博藥（2137）開市報45.8元，升4.45%。
下跌異動股，包括，太陽娛樂（8082）開市報0.132元，跌14.84%；喆麗控股（2209）開市報1.41元，跌10.76%；永利澳門（1128）開市報7元，跌10.26%；美團（3690）開市報240.4元，跌8.8%；銀河娛樂（0027）開市報42.6元，跌7.69%。
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