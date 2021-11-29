港元現報7.799元貶值6點子，曾貶值最多10點子，報7.7994元，亦曾升值最多9點子，報7.7975元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.11點子至0.06036%；1星期HIBOR升0.57點子至0.07429%；2星期HIBOR升0.34點子至0.07393%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.61點子至0.23149%；6個月期HIBOR升0.5點子至0.28292%；12個月期HIBOR升0.12點子至0.37482%。

美元指數現報96.267升值0.178點或0.19%。

美元1個月期LIBOR報0.09038%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0111%，連續2日擴闊，利差是2021年6月14日後最高，當日差距為0.0134%

對上一次連續2日擴闊，是2021年11月17日，當日利差報-0.0082%。