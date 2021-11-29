【有片：選股王】還原電力商品屬性 有利價值重估
文章日期：2021年11月29日 12:43
恒指低開170點後反彈，曾倒升53點，之後再試低位，最多跌229點，半日收報23,956點，跌124點或0.52%。大市成交828億元。
科網個別發展，美團-W（3690）跌8%，快手-W（1024）跌逾3%。騰訊（0700）阿里巴巴（9988）京東（9618）升1%、2%。電力綠色能源股做好，華潤電力（0836）升8%，中國電力（2380）升逾一成。龍源（0916）升4%。航運股逆市做好，中遠海控（1919）升9%，海豐國際（1308）升2%。個別電子部件、煙草、醫藥、生物科技股。濠賭、航空股繼續受壓。汽車、家電出口股有沽壓。
內地加快建設全國統一電力市場體系，引導全國省市電力市場協同運行，有望促進跨省區新能源交易，降低新能源棄電情况。據券商國泰君安預計，後續電力改革加速，配套政策將陸續推出，還原電力商品屬性，有利於成本疏導的市場價格機制形成，電力資產價值重估。潤電（0836）今早升破50天線約19.8元，動力較強，短線上望22元料有較大阻力，回調則於50天線有支持，並可以50天線作為止蝕位。
劉思明