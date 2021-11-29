混合資產即股票佔比介乎80%至100%及60%至80%者，11月份的回報分別跌0.4%及0.5%；由年初至11月計的回報分別升4.8%及2.6%。固定收益基金方面，保證基金的當月回報為跌0.3%，由年初至11月則跌0.8%。

該公司指，由於美國指標顯示，供應短缺在夏季已達最高峰，通脹出現緩和跡象。惟須留意到新冠肺炎確診激增的風險。整體駿隆強積金綜合指數11月回報跌0.3%。 鮑威爾連任美國聯準會主席，市場預期美國貨幣政策延續機率大。聯儲局11月利率會議紀錄顯示，若通脹持續升溫，不排除加速縮減購債計畫並提早加息。

中國政府近期實施嚴格的清零政策，船員回國須隔離七週，這進一步延長港口壅塞以及惡化全球供給瓶頸。 歐洲央行會議記錄顯示，通脹發展的不確定性非常高，預期在12月的會議上同意從3月開始逐步結束1.85兆歐元的PEPP（緊急疫情資產購買計劃），但將考慮加大其他計劃的購買力度，以彌補缺口，2022年加息的步伐仍未確定。

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