公司表示，上季車輛銷售收入73.9億元，按年增加199.7%，按季增加50.6%。車輛毛利率21.1%，按年增加1.3個百分點，按季增加2.4個百分點。期內，理想ONE的交付量為25,116輛，實現季度新高，按年增長190%。於今年10月，理想汽車交付7,649輛理想ONE，按年增加107.2%。

理想汽車預計，今年第四季度車輛交付量為30,000至32,000輛，按年增加107.4%至121.2%。收入總額為88.2億元至94.1億元，按年增加112.7%至126.9%。

理想汽車創始人、董事長兼首席執行官李想表示，全行業範圍芯片短缺，為緩解持續的供應鏈風險，公司將繼續與供應鏈合作夥伴共同尋找解決方案。

李想又指，鑒於定單量以及用戶對智能電動車接受程度的不斷提升，公司會繼續加大研發資金投入以推動增程式電動車及純電動車的並行發展以及智能座艙和ADAS的快速進步。同時，公司將通過北京製造基地的建設來進一步提升產能，並持續擴展銷售和服務網路。

理想汽車今天收報129.8元，升4.26%。

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