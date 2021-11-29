撇除L'Occitane, Inc.綜合入賬，集團上半財年銷售淨額為7.25億歐元，同比增長18.6%；主要由新冠肺炎疫情防疫措施放寬，以及部份市場零售人流恢復所致。另期內經營溢利按年升1.44倍至7890萬元，同創歷史新高。

集團副主席兼行政總裁Andre Hoffmann於業績發布會上稱，儘管部份地區因爆發新冠病毒Omicron再度封城及實施旅遊限制，但由於消費者現時已習慣網上購物，相信疫情對集團業務影響不大。

他續透露，集團於天貓及京東「雙11」購物節，分別按年錄得45%及90%增長；而過去美國黑色星期五（Black Friday ），集團銷售額亦同比升約42%。

歐舒丹今年上半年整體淨減少22間分店，目前自營零售店總數為1501間。Andre指，集團全年將會關閉25至30間店舖，同時亦會拓展業務至日本、韓國、台灣等地。

此外，集團財務及行政管理部副總經理Thomas Levilion表示，相信下半年大部份市場表現均較上半年為佳，其中香港10月、11月同店銷售增長按年錄得18至19%升幅，預料全年可錄中單位數增長。

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