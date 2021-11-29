匯豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠表示，該行數碼收款方案「智豐收」，方便商戶一站式收取「轉數快」、信用卡或電子錢包等款項。「智豐收」所處理的數碼收款，於今年首9個月的交易數目較去年同期多逾兩倍。同期，企業客戶使用該行商業信用卡的交易量按年升兩成。隨着商業旅遊減少，該行近兩年積極推廣如何用信用卡做商業結算。

該行今宣布推出為初創及中小企而設的商業扣帳Mastercard，助公司客戶管理12種貨幣的業務開支，同時賺取簽賬獎賞，毋須支付外幣交易手續費。即日起，所有持有匯豐商業綜合戶口的公司客戶，均可免費申請匯豐商業扣帳Mastercard，並可安排公司僱員成為持卡人，申請卡的數量無上限。

企業可用該扣帳卡，支付不同的實體或網上項目，包括娛樂、差旅、向本地或海外供應商進行採購等。新卡支援包括港元、美元、英鎊、日圓、人民幣等12種主要貨幣，直接從商業戶口扣帳，所有合資格交易可享無上限0.5%即時現金回贈，並同時不設年費及外幣交易手續費。

記者：胡學能

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