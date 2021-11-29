集團創始人及董事會主席在會上表示，中國罕見病藥物市場於2020年僅佔全球市場1%，隨著中國不斷改革以向市場推出更多創新藥物及提升可負擔性，預計於2030年將佔6.8%，而集團作為中國罕有病行業的「領跑者」，將受惠於健康保障政策的出台。

北海康成今年上半年合共錄得收益1219.2萬元（人民幣，下同），去年同期為194.4萬元；期內股東應佔虧損達3.44億元，按年擴大1.2倍。集團擁有13個藥物資產組成的全面的管線，針對部分最普遍的罕見病以及罕見腫瘤適應症，包括三個已上市產品、四個處於臨床階段的候選藥物等。

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