北海康成明起招股 入場費12302元
文章日期：2021年11月29日 18:44
專注於罕見病的生物醫藥公司北海康成（1228）明起招股，招股價為12.18元，擬合共發售5625.1萬股，當中約九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多6.85億元，每手1000股，一手入場費12302.7元，招股將於下月3日中午截止。該股將於下月10日掛牌上市，聯席保薦人為摩根士丹利及富瑞。
集團創始人及董事會主席在會上表示，中國罕見病藥物市場於2020年僅佔全球市場1%，隨著中國不斷改革以向市場推出更多創新藥物及提升可負擔性，預計於2030年將佔6.8%，而集團作為中國罕有病行業的「領跑者」，將受惠於健康保障政策的出台。
北海康成今年上半年合共錄得收益1219.2萬元（人民幣，下同），去年同期為194.4萬元；期內股東應佔虧損達3.44億元，按年擴大1.2倍。集團擁有13個藥物資產組成的全面的管線，針對部分最普遍的罕見病以及罕見腫瘤適應症，包括三個已上市產品、四個處於臨床階段的候選藥物等。
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