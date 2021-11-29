董事會主席陳飛表示，順豐同城是母公司順豐控股增長最快的業務之一，亦是順豐整個業務非常重要的一部分，期望分拆獨立上市後可提升知名度和市佔率，透過資本化營運可建立良好獨立融資平台。

據招股書顯示，順豐同城是次引入兩位基石投資者，包括阿里巴巴（9988）旗下的淘寶中國控股公司和由創始人兼首席執行官楊磊控制Hello Inc.，投資總額達8.9億元。以招股價中位數17.19元計算，淘寶公司以8.51億股認購4952.18萬股，佔已發行股本的5.31%；Hello Inc. 則以3879萬元認購225.64萬股，佔已發行股本的0.24%。

執行董事兼首席執行官孫海金表示，阿里是一位有經驗的投資者，對於集團未來第三方業務的價值和效率上都是一個認同，看好雙方在新零售的價值協同。對於國內的反壟斷法，孫海金表示，反壟斷實施至今，沒有對公司造成任何的負面影響，並強調「公司始終擁抱監管」，公司定位第三方公司，本質是幫助在平台進行業務開拓的商家提供有更多的選擇，以幫助商業健康發展，因此反壟斷是有利一些第三方公司的發展。

回應盈利時間表，執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書曾海林表示，順豐同城較看重未來發展，而不是短時間的財務狀況，因此公司一直投資很多成本在業務增長上，當中包括城市擴張、騎手網絡等。曾海林又表示，公司的毛損率已經由2018年年度的23.3%，縮小至今年首五個月的0.9%，反映公司改善虧損的效率。

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