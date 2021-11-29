中國未來30年綠色金融投資達487萬億元人幣
文章日期：2021年11月29日 19:30
近年投資者對環境、社會及管治（ESG）日益關注，香港綠色金融協會主席及會長馬駿表示，香港在ESG方面的投資潛力大，香港近年二氧化碳排放總量為40至45百萬噸，要達致零排放目標仍有一段距離，而中國訂立的碳中和目標意味未來30年需要487萬億元人民幣的綠色金融投資，香港能作為連接中國與國際市場的橋樑。
馬駿指出，現時零售綠色金融產品主要為綠債及綠色按揭，市場需求大於供應，認為要增加更多綠色金融產品，以吸引零售投資者。他又稱，綠色金融產品對企業品牌形象及聲譽有正面影響，消費者亦傾向優先選擇，惟不多企業明白綠色金融所帶來的優勢。協會副會長及秘書長黃超妮亦指，受中美貿易、疫情等因素影響，現時投資環境較差，比起傳統投資產品，綠色金融產品的回報較為穩定，是一個更佳的選擇。
至於投資者教育方面，馬駿提到，香港可借鑒內地應用程式「螞蟻森林」，以遊戲模式鼓勵用戶參與低碳環保行動，用戶能即時看到低碳行為節省的碳排放量，以增強參與感。
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