馬駿指出，現時零售綠色金融產品主要為綠債及綠色按揭，市場需求大於供應，認為要增加更多綠色金融產品，以吸引零售投資者。他又稱，綠色金融產品對企業品牌形象及聲譽有正面影響，消費者亦傾向優先選擇，惟不多企業明白綠色金融所帶來的優勢。協會副會長及秘書長黃超妮亦指，受中美貿易、疫情等因素影響，現時投資環境較差，比起傳統投資產品，綠色金融產品的回報較為穩定，是一個更佳的選擇。

至於投資者教育方面，馬駿提到，香港可借鑒內地應用程式「螞蟻森林」，以遊戲模式鼓勵用戶參與低碳環保行動，用戶能即時看到低碳行為節省的碳排放量，以增強參與感。

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