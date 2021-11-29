廣汽將向廣汽埃安注資現金74.07億元（人民幣），廣汽旗下廣汽乘用車公司將以35.57億元生產設備等實物資產向廣汽埃安增資；而廣汽埃安將以支付49.75億元現金並承擔負債的方式購買廣汽研究院、廣汽乘用車等主體的純電新能源領域相關無形資產、固定資產等。廣汽埃安將以部分資本公積轉增註冊資本。

經上述內部資產重組後，廣汽埃安的註冊資本將增加至60億元，研發能力、業務及資產結構更為完整、高效和科學，有利於形成面向市場的獨立經營能力，增強盈利能力和綜合競爭力。

於8月30日，廣汽曾發布有關廣汽埃安引入戰略投資者的議案公告，擬保留廣汽集團對於埃安的控股權同時，透過增資引入投資者，並積極尋求適當時機獨立上市。

廣汽今日收報7.75港元，全日跌2.3%。

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