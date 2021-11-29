廣汽向廣汽埃安注資74億 推進混合所有制引入戰略投資者
文章日期：2021年11月29日 19:44
廣汽集團（2238）發公告表示，旗下子公司廣汽埃安將承接廣汽研究院純電新能源領域的研發人員，並通過現金增資、資產注入、現金購買及資本公積轉增註冊資本等方式實施內部資產重組，是次的內部資產重組為廣汽埃安推進混合所有制改革及引入戰略投資者，以實現廣汽純電動車新能源業務的深度整合和擴充資本實力。
廣汽將向廣汽埃安注資現金74.07億元（人民幣），廣汽旗下廣汽乘用車公司將以35.57億元生產設備等實物資產向廣汽埃安增資；而廣汽埃安將以支付49.75億元現金並承擔負債的方式購買廣汽研究院、廣汽乘用車等主體的純電新能源領域相關無形資產、固定資產等。廣汽埃安將以部分資本公積轉增註冊資本。
經上述內部資產重組後，廣汽埃安的註冊資本將增加至60億元，研發能力、業務及資產結構更為完整、高效和科學，有利於形成面向市場的獨立經營能力，增強盈利能力和綜合競爭力。
於8月30日，廣汽曾發布有關廣汽埃安引入戰略投資者的議案公告，擬保留廣汽集團對於埃安的控股權同時，透過增資引入投資者，並積極尋求適當時機獨立上市。
廣汽今日收報7.75港元，全日跌2.3%。
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