Twitter沒有回應CNBC查詢。Jack Dorsey目前同時擔任支付公司Square（美：SQ）的行政總裁。Square股份則由升2.88%轉跌至0.51%，報211美元。

機構投資者 Elliott Management曾在去年試圖罷免Jack Dorsey，Elliott創辦人Paul Singer認為Twitter需要一位專職的管理人，而非如Jack Dorsey 兼顧兩間公司。及後Twitter公布與Elliott達成協議，由Jack Dorsey繼續擔任行政總裁，而Elliot與另一間投資公司銀湖則獲得一個董事會席位。

CNBC指，目前尚不清楚誰會接替Jack Dorsey，實現Twitter的增長目標。 該公司早前公布，期望至到 2023年底擁有3.15 億個可變現每日活躍用戶，並將收入增加一倍。