今天停牌的太陽城及凱升均於明早復牌。太陽城指，若集團失去周焯華的支持，財務狀況、業務及營運將受到負面影響。但是其由一支管理團隊營運，董事會預期事件不會對日常營運造成重大負面影響，集團的成員公司一直並將繼續根據各自營運所在地的適用法律法規經營業務。

截至今年6月底止，周焯華全資擁有的太陽城博彩中介一人公司為集團旗下旅遊相關業務分部的酒店住宿產品主要供應商，集團期內向該公司作出之總採購達2527.2萬元人民幣，來自銷售酒店住宿產品之收入為2587.7萬元人民幣，佔其持續經營業務總收入之17.4%。一旦太陽城博彩中介未能為其提供酒店住宿產品，集團亦未能找到替代的供應商，料旅遊相關業務分部將受到負面影響。