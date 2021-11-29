周焯華擬辭任太陽城及凱升主席職務
文章日期：2021年11月29日 23:12
太陽城集團（1383）公布指，因應集團主席周焯華在澳門被捕、溫州人民檢察院批准逮捕他，及持股77.5%的凱升控股（0102）旗下水晶虎宮殿涉在內地招攬賭客方面，發公告跟進並表示，周焯華有意辭任太陽城主席及執行董事職務，以及凱升的主席及非執行董事職務。太陽城更稱，有關事件並無直接對財務狀況、業務或營運造成任何重大負面影響，又指水晶虎宮殿涉及參與跨境賭博活動的指稱不實。截至今天，其業務並無受到重大干擾。
今天停牌的太陽城及凱升均於明早復牌。太陽城指，若集團失去周焯華的支持，財務狀況、業務及營運將受到負面影響。但是其由一支管理團隊營運，董事會預期事件不會對日常營運造成重大負面影響，集團的成員公司一直並將繼續根據各自營運所在地的適用法律法規經營業務。
截至今年6月底止，周焯華全資擁有的太陽城博彩中介一人公司為集團旗下旅遊相關業務分部的酒店住宿產品主要供應商，集團期內向該公司作出之總採購達2527.2萬元人民幣，來自銷售酒店住宿產品之收入為2587.7萬元人民幣，佔其持續經營業務總收入之17.4%。一旦太陽城博彩中介未能為其提供酒店住宿產品，集團亦未能找到替代的供應商，料旅遊相關業務分部將受到負面影響。