檢察院指，警方於一年多前，初步掌握周姓嫌犯等人涉嫌不法經營賭博的證據，並對該團伙立案偵查。案情顯示，該團伙涉嫌以澳門為基地，在菲律賓架設一個非法網絡直播投注平台，透過「直播場景」，吸引內地居民為主要客源進行巨額網上非法賭博，並利用澳門的公司帳戶，透過地下錢莊轉移不法所得。

經初步調查，檢察院認為有充分跡象顯示該團伙成員分別涉嫌觸犯刑能地《刑法典》的「參加犯罪集團罪」，最高可處10年徒刑；及同一法典內的「領導犯罪集團罪」，最高可處12年徒刑。另亦觸犯法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》內的「清洗黑錢罪」，最高可處8年徒刑，及觸犯另一法律《不法賭博》的「不法經營賭博罪」，最高可處3年判刑。