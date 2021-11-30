雖然世衛警告，omicron風險「極高」，或導致感染人數激增並帶來「嚴重後果」，不過，輝瑞等藥廠陸續研究疫苗對抗omicron的效力，投資者重新評估變異毒株omicron帶來的最壞情境假設。三大指數反彈，道指曾升最多1.11%，是10月15日後最大升幅；標指曾升最多1.7%，是10月14日後最大升幅；納指曾升最多2.2%，是5月14日後最大升幅。