Omicron影響重估 美股三大指數創逾1個月最大升幅 道指升236點
文章日期：2021年11月30日 08:15
雖然世衛警告，omicron風險「極高」，或導致感染人數激增並帶來「嚴重後果」，不過，輝瑞等藥廠陸續研究疫苗對抗omicron的效力，投資者重新評估變異毒株omicron帶來的最壞情境假設。三大指數反彈，道指曾升最多1.11%，是10月15日後最大升幅；標指曾升最多1.7%，是10月14日後最大升幅；納指曾升最多2.2%，是5月14日後最大升幅。
道瓊斯工業平均指數收漲236點，升幅0.68%，報35135點。標普500指數收漲60點，升幅1.33%，報4655點。納斯達克綜合指數收漲291點，或1.88%，報15782點。
saledforce升4.41%，報296.74美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻82點，而默沙東，跌5.39%，報74.89元，拖低道指28點。
科技股方面，蘋果收市報160.24元，升2.18%，谷歌母公司Alphabet收市報2910.61元，升2.35%，亞馬遜收市報3561.57元，升1.62%，Facebook收市報338.03元，升1.47%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.69%，報467點。德國DAX指數收漲0.16%，報15280點；法國CAC 40指數漲0.55%，報6776點；英國富時100指數收漲0.94%，報7109點。