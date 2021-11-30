港股ADR跌173點 夜期低水147點 美期亞股向上
文章日期：2021年11月30日 08:44
美股向上，港股ADR跌173點或0.73%，報23678點，即月恒指夜期跌27點，低水147點，報23705點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.04%，折合報457.61元；阿里巴巴（9988）跌1.3%，折合報128.31元；美團（3690）跌1.58%，折合報241.13元；匯控（0005）跌0.73%，折合報43.43元；建行（0939）跌0.54%，折合報5.04元。
道期現升0.305%；標期現升0.23%；納期現升0.18%。日股現升1.17%，韓股現升0.79%，澳股現升1.11%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括寶尊電商（9991）、大快活（0052）、旺旺（0151）等。
周焯華擬辭任太陽城（1383）及凱升（0102）主席。另，澳門檢察院：周焯華或涉領導犯罪集團罪，控罪最高監禁12年。
毛記（1716）中期純利跌逾八成，賺190萬。
華南城（1668）半年賺6.67億近持平，負債率跌3.7個百分點。
專業旅運（1235）中期蝕715萬，關雜貨鋪轉戰餐飲業。
冠忠巴士（0306）半年蝕9561萬，不派中期息。
廣汽（2238）向廣汽埃安注資74億，推進混合所有制引入戰略投資者。
近半年兩度配股抽水近190億，碧桂園服務（6098）：公司股份價殘，擬回購。
六福（0590）半年多賺1.25倍，中期息0.55元。
歐舒丹（0973）：中期純利創新高達6060萬歐元，不擔心新變種病毒影響業務。
中燃（0384）中期少賺19%，中期息0.1元。
理想汽車（2015）按年多賺3.2億，上季交付2.5萬輛理想ONE創季度新高。
迪臣發展（0262）虧損按年收窄至834.7萬，不派中期息。
香港科技探索（1137）盈警，料首三季盈利按年跌近八成。
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