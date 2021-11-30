國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，三大指數均位於擴張區間，表明經濟景氣水平總體回升。

趙慶河解讀指，近期出台的一系列加強能源供應保障、穩定市場價格等政策措施成效顯現，11月份電力供應緊張情況有所緩解，部分原材料價格明顯回落，製造業PMI重返擴張區間，表明製造業生產經營活動有所加快，景氣水平改善。

本月供需兩端均有回升，生產指數為52.0%，比上月上升3.6百分點，升至擴張區間，新訂單指數為49.4%，比上月上升0.6個百分點，表明製造業市場需求有所改善。

價格指數大幅回落。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為52.9%和48.9%，明顯低於上月19.2和12.2個百分點，其中出廠價格指數降至臨界點以下，表明近期「保供穩價」等政策落實力度不斷加大，價格快速上漲勢頭得到遏制。

進出口指數繼續回升。受世界經濟持續復甦、國外聖誕消費季臨近等因素影響，外貿景氣度延續上月改善態勢，新出口訂單指數和進口指數分別為48.5%和48.1%，比上月上升1.9和0.6個百分點。

中、小型企業景氣度有所改善。大型企業PMI為50.2%，保持在臨界點以上，與上月基本持平。中型企業PMI為51.2%，結束連續兩個月的收縮走勢，升至臨界點以上。

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