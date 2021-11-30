嘉泓物流入股YesAsia母企0.4% 訂戰略合作拓物流配送選項
文章日期：2021年11月30日 11:16
嘉泓物流（2130）與經營網購平台YesAsia的喆麗控股（2209）訂立戰略夥伴關係訂立合作備忘錄，包括為喆麗在歐洲及其他海外市場提供定價具競爭力的貨運代理、運輸及本地分銷等物流服務，讓喆麗旗下電商平台為消費者提供更多元化及便捷的物流配送選項，藉此促進網上平台流量，同時降低物流成本。
與此同時，嘉泓物流會以每股9.2港元的認購價，向喆麗配發及發行110萬股認購股份，涉資達1,012萬元。交易完成後，喆麗將持有嘉泓物流0.4%的現有已發行股本，CS物流及董事會其他相關人士將持有72.8%的股份，而其餘26.8%的股份則由公眾股東持有。
嘉泓物流執行董事兼首席執行官顔添榮表示，是次協議能進一步與喆麗在國際電子履約功能方面進行更緊密的戰略合作，將喆麗遍佈全球的電商網絡，以及集團在歐亞兩地的業務網絡相結合，將業務由原先的B2B拓展至B2C領域，從而為自家品牌提升知名度。另喆麗控股創辦人兼行政總裁劉國柱指，透過這次合作，有助集團節省物流運輸方面的成本，改善財務績效；未來將會繼續與嘉泓物流就著電商及B2C領域進行交流，尋求更多的合作機遇。
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