與此同時，嘉泓物流會以每股9.2港元的認購價，向喆麗配發及發行110萬股認購股份，涉資達1,012萬元。交易完成後，喆麗將持有嘉泓物流0.4%的現有已發行股本，CS物流及董事會其他相關人士將持有72.8%的股份，而其餘26.8%的股份則由公眾股東持有。

嘉泓物流執行董事兼首席執行官顔添榮表示，是次協議能進一步與喆麗在國際電子履約功能方面進行更緊密的戰略合作，將喆麗遍佈全球的電商網絡，以及集團在歐亞兩地的業務網絡相結合，將業務由原先的B2B拓展至B2C領域，從而為自家品牌提升知名度。另喆麗控股創辦人兼行政總裁劉國柱指，透過這次合作，有助集團節省物流運輸方面的成本，改善財務績效；未來將會繼續與嘉泓物流就著電商及B2C領域進行交流，尋求更多的合作機遇。

其他報道

比亞迪中標以色列100架純電動大巴訂單 股價曾升逾3%

中燃業績遜預期遭唱淡 跌逾17% 見十年最大跌幅及4年低

中人壽、平安等組私募 成華融戰略投資者

A股上升 上證升0.23% 人行淨投放500億

恒指低開69點 太陽城跌37% 凱升跌41% 永利跌2%

中國11月製造業PMI回升 報50.1 勝預期

港股ADR跌173點 夜期低水147點 美期亞股向上

鮑威爾：omicron對物價穩定和充分就業構成風險

Omicron影響重估 美股三大指數創逾1個月最大升幅 道指升236點

澳門檢察院：周焯華或涉領導犯罪集團罪 控罪最高監禁12年