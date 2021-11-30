「ATM」拖累恒指見14個月低 半日跌260點 凱升跌54% 太陽城跌39%
文章日期：2021年11月30日 12:11
恒指未能承接外圍升勢，今早低開69點後，短暫倒升最多36點，其後跌勢一直加劇，最多跌348點，半日收市跌幅收窄至260點，高低波幅384點。「ATM」成為拖低大市點數最多的藍籌。
恒指半日跌260點或1.09%，報23591點，成交金額754億元；國指跌92點或1.09%，報8405點。恒生科技指數收報6036點，跌1.04%。
恒指曾跌最多1.46%，低見23503.99點，是2020年9月30日23368.49點後最低。暫連跌3日，累計跌1148.48點。
藍籌14隻升，45隻下跌，1隻無升跌。信義光能（0968）升3.23%，收報14.08元，是升幅最大的藍籌；潤地（1109）跌4.08%，收報32.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報53.7元，升8.59%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報29.05元，跌8.79%。
恒指續低於所有主要平均線，科指同樣，且10天線(6327.73點)跌穿20天線(6365.59點)及50天線(6337.28點)。
北水南下合計淨流入9.83億元，較上日增加40.07%，連續第5日流入，累計流入59.56億元，對上一次連續5日淨流入是10月11日。南水北上合計淨流出1.04億元人民幣，終止連續1日流入。
香港科技探索（1137）盈警，料首三季盈利按年跌近八成，股價曾挫逾20%，逾6年最大跌幅。見52周低8.26元，收報9元，跌13.46%。
嘉泓物流（2130）入股YesAsia母企喆麗控股（2209）0.4%，訂戰略合作拓物流配送選項。嘉泓物流收報9.34元，跌1.27%。喆麗控股收報1.5元，跌1.32%。
比亞迪（1211）中標以色列100架純電動大巴訂單，股價曾升逾3%。收報307.2元，升1.65%。
中燃（0384）業績遜預期遭唱淡，跌逾17%，見十年最大跌幅及4年低。見52周低14.08元，收報14.22元，跌19.02%。
中人壽（2628）、平安等組私募，成華融戰略投資者。中人壽收報12.94元，跌1.07%。
多間公司公布業績，績前表現如下，寶尊電商（9991）創上市新低，見38.1元，收報38.3元，跌2.92%。大快活（0052）收報16.68元，跌0.6%。旺旺（0151）創52周高，見6.7元，收報6.55元，升0.77%。
周焯華擬辭任太陽城（1383）及凱升（0102）主席。另，澳門檢察院：周焯華或涉領導犯罪集團罪，控罪最高監禁12年。太陽城創上市新低，見0.133元，收報0.154元，跌39.61%。凱升（0102）見52周低0.218元，收報0.223元，跌54.02%。
毛記（1716）中期純利跌逾八成，賺190萬。收報0.55元，無升跌。
華南城（1668）半年賺6.67億近持平，負債率跌3.7個百分點。收報0.53元，跌1.85%。
專業旅運（1235）中期蝕715萬，關雜貨鋪轉戰餐飲業。收報0.231元，無升跌。
冠忠巴士（0306）半年蝕9561萬，不派中期息。收報2.32元，無升跌。
廣汽（2238）向廣汽埃安注資74億，推進混合所有制引入戰略投資者。收報8.05元，升3.87%。
近半年兩度配股抽水近190億，碧桂園服務（6098）：公司股份價殘，擬回購。收報48.4元，升1.79%。
六福（0590）半年多賺1.25倍，中期息0.55元。收報22.95元，升0.44%。
歐舒丹（0973）：中期純利創新高達6060萬歐元，不擔心新變種病毒影響業務。收報30.4元，升1.16%。
理想汽車（2015）按年多賺3.2億，上季交付2.5萬輛理想ONE創季度新高。收報132.8元，升2.31%。
迪臣發展（0262）虧損按年收窄至834.7萬，不派中期息。收報0.097元，跌3%。
破頂股表現
破頂股包括，京城佳業（2210）創上市新高，見8.4元，收報8.28元，升0.36%；高偉電子（1415）創上市新高，見11.84元，收報11.06元，升10.6%；栢能集團（1263）創上市新高，見17.18元，收報17.06元，升8.94%；環球新材（6616）創上市新高，見7.77元，收報7.75元，升12.81%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.85元，收報7.68元，跌1.03%；旺旺（0151）創52周高，見6.7元，收報6.55元，升0.77%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.076元，升1.33%；包浩斯（0483）創52周高，見1.34元，收報1.28元，跌3.03%；新鴻基（0086）創52周高，見4.45元，收報4.27元，升10.62%；卜鋒國際（0043）創52周高，見1.13元，收報1.11元，跌0.89%。
破底股方面
科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見126.1元，收報126.5元，跌2.69%；寶尊電商（9991）創上市新低，見38.1元，收報38.3元，跌2.92%；京東物流（2618）創上市新低，見24.85元，收報24.95元，跌0.2%；百融雲（6608）創上市新低，見10.02元，收報10.16元，跌1.55%；醫渡（2158）創上市新低，見22.05元，收報22.15元，跌3.06%；聯易融（9959）創上市新低，見5.51元，收報5.61元，跌2.77%。
內房物管股破底，包括，世茂服務（0873）創上市新低，見9.51元，收報9.74元，跌0.31%；時代中國（1233）見52周低4.25元，收報4.28元，跌2.06%；中駿集團（1966）見52周低2.08元，收報2.08元，跌1.42%。
醫療醫藥股破底，包括，嘉和生物（6998）創上市新低，見8.16元，收報8.35元，跌1.3%；翰森製藥（3692）創上市新低，見15.9元，收報15.94元，跌1.24%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.31元，收報3.31元，跌1.49%；國藥控股（1099）見52周低16.82元，收報16.86元，跌8.07%；聯邦制藥（3933）見52周低4.43元，收報4.48元，跌3.86%；平安好醫生（1833）見52周低29.15元，收報29.25元，跌1.85%；愛康醫療（1789）見52周低6.61元，收報6.63元，跌2.36%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.08元，收報0.083元，升3.75%；阿里健康（0241）見52周低7.16元，收報7.21元，跌2.7%。
本地股破底，包括，香港科技探索（1137）見52周低8.26元，收報9元，跌13.46%；維他奶（0345）見52周低16.1元，收報16.1元，跌3.71%；金源米業（0677）見52周低0.51元，收報0.51元，跌1.92%；電視廣播（0511）創上市新低，見4.44元，收報4.47元，跌2.61%；信和置業（0083）見52周低9.3元，收報9.33元，跌3.32%；捷榮國際（2119）見52周低0.97元，收報0.97元，跌1.02%；
內需股破底，包括，楓葉教育（1317）創上市新低，見0.85元，收報0.88元，跌11.11%；中國燃氣（0384）見52周低14.08元，收報14.22元，跌19.02%；九毛九（9922）見52周低16.22元，收報16.42元，升0.12%；百勝中國（9987）見52周低392.2元，收報393.4元，跌2.48%；貓眼娛樂（1896）見52周低8.72元，收報8.76元，跌1.79%；中國飛鶴（6186）見52周低10.4元，收報10.54元，跌0.75%。
藍籌股破底，包括，長和（0001）見52周低50.3元，收報50.6元，升0.2%；恒隆地產（0101）見52周低15.8元，收報15.82元，跌1.13%；工行（1398）見52周低4.12元，收報4.14元，跌0.48%；萬洲（0288）見52周低4.97元，收報4.98元，跌2.35%；建行（0939）見52周低5.06元，收報5.09元，升0.39%；工商銀行（1398）見52周低4.12元，收報4.14元，跌0.48%。
其他破底股包括，中國鐵塔（0788）創上市新低，見0.99元，收報1元，無升跌；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.133元，收報0.154元，跌39.61%；Uju Holding（1948）創上市新低，見5.2元，收報5.9元，跌2.48%；鴻承環保科技（2265）創上市新低，見0.74元，收報0.79元，跌1.25%；普匯中金（0997）創上市新低，見0.072元，收報0.075元，跌1.32%。
異動股
上升異動股，包括，中昌國際（0859）收報0.395元，升23.44%；聯眾（6899）收報0.58元，升16%；阜豐集團（0546）收報3.26元，升13.19%；環球新材（6616）創上市新高，見7.77元，收報7.75元，升12.81%；華誼騰訊娛樂（0419）收報0.25元，升12.61%；新鴻基（0086）創52周高，見4.45元，收報4.27元，升10.62%；高偉電子（1415）創上市新高，見11.84元，收報11.06元，升10.6%；栢能集團（1263）創上市新高，見17.18元，收報17.06元，升8.94%；華虹半導體（1347）收報53.7元，升8.59%。
下跌異動股，包括，凱升控股（0102）見52周低0.218元，收報0.223元，跌54.02%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.133元，收報0.154元，跌39.61%；中國燃氣（0384）見52周低14.08元，收報14.22元，跌19.02%；香港科技探索（1137）見52周低8.26元，收報9元，跌13.46%；國際娛樂（1009）收報0.315元，跌11.27%；佳兆業健康（0876）收報0.095元，跌11.21%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.85元，收報0.88元，跌11.11%；中國能源建設（3996）收報1.05元，跌11.02%。
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