綠色金融協會主席及會長馬駿亦在會上稱，中國在綠色金融方面的需求高，惟「一帶一路」發展潛力更大，預計未來10年沿線國家對可再生能源的需求會愈來愈大，香港可擔當促進國際資金流入的角色。他又指出，現時有一半的碳中和技術尚未進入成熟階段，需要進一步的投資去支持相關科技發展。

此外，余偉文指出本港銀行體系已完成綠色金融的壓力測試，在數據可用性及數據質素方面仍有很大的不足，冀跨界別平台「綠色和可持續金融中心」能促進數據應用，包括應用於風險處理及評估綠色貸款等其他綠色金融產品上。

記者：葉翠

其他報道

恒指半日跌260點 「ATM」拖低大市 凱升跌54% 太陽城跌39%

中國旺旺半年多賺7% 中期息派0.83美仙

香港科技探索盈警 曾挫逾20% 逾6年最大跌幅

Uber Eats香港今年底停止運作 結束5年經營

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 再近創7個月高

嘉泓物流入股YesAsia母企0.4% 訂戰略合作拓物流配送選項

比亞迪中標以色列100架純電動大巴訂單 股價曾升逾3%

中燃業績遜預期遭唱淡 跌逾17% 見十年最大跌幅及4年低

中人壽、平安等組私募 成華融戰略投資者

A股上升 上證升0.23% 人行淨投放500億

恒指低開69點 太陽城跌37% 凱升跌41% 永利跌2%

中國11月製造業PMI回升 報50.1 勝預期

港股ADR跌173點 夜期低水147點 美期亞股向上

鮑威爾：omicron對物價穩定和充分就業構成風險

Omicron影響重估 美股三大指數創逾1個月最大升幅 道指升236點