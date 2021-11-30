金管局余偉文：正研究香港定位為區域碳交易中心
文章日期：2021年11月30日 12:20
金管局總裁余偉文在香港綠色金融協會論壇上表示，中國正面對能源轉型，香港可一如既往扮演平台角色，連接國際資本及中國市場，並指香港綠色金融增長快，今年6月綠色債券發行者有六成來自中國，相信趨勢會持續。他又提到，正研究把香港定位為區域碳交易中心，透露有初步資金會在年底前流入，強調有潛力成為「有利可圖」的發展領域。
綠色金融協會主席及會長馬駿亦在會上稱，中國在綠色金融方面的需求高，惟「一帶一路」發展潛力更大，預計未來10年沿線國家對可再生能源的需求會愈來愈大，香港可擔當促進國際資金流入的角色。他又指出，現時有一半的碳中和技術尚未進入成熟階段，需要進一步的投資去支持相關科技發展。
此外，余偉文指出本港銀行體系已完成綠色金融的壓力測試，在數據可用性及數據質素方面仍有很大的不足，冀跨界別平台「綠色和可持續金融中心」能促進數據應用，包括應用於風險處理及評估綠色貸款等其他綠色金融產品上。
記者：葉翠
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